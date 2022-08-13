شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراتي الأهلي والزمالك فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين عددا من المباريات القادمة في كأس مصر، لاسيما المباريات التي طرفها الأهلي والزمالك، وخلق أجواء آمنة للجميع.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين مباراة الأهلى ومصر المقاصة فى الثامنة مساء غد الأحد باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وتنتشر الأطقم الأمنية باستاد القاهرة مساء الاثنين لتأمين مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الثامنة مساء الاثنين ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، لتأمين الأبواب الداخلية والخارجية وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.