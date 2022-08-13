شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز السعيد وجمعة وإمام لمواجهة الإسماعيلى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز البرتغالى جيوسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، الثلاثى "عمر السعيد وعبد الله جمعة وحازم إمام" للاستعانة بهم فى المباراة المقبلة أمام الإسماعيلى الاثنين المقبل فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويأمل فيريرا فى استكمال انتصارات الفريق التى حققها مؤخرا بالدورى ومواصلة المسيرة الناجحة بعد حصد لقب كأس مصر من نسخته الماضية، والاقتراب أكثر للاحتفاظ بدرع الدورى، لذا حرص الخواجة البرتغالى خلال الأيام الماضية على تحذير اللاعبين من خطورة المنافس والتى تحسنت نتائجه بشكل كبير وأصبح يخوض كل مباراة على حدة، وآخرها الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون مقابل، وارتفاع رصيده إلى 36 نقطة فى المركز التاسع لجدول الدورى وابتعاده تماماً عن صراع الهبوط.

من ناحية أخرى، قرر محمود علاء، مدافع الزمالك، تأجيل كل العروض التى تلقاها مؤخرا إلى ما بعد نهاية الموسم الكروي الحالي، نظراً لرغبته فى التركيز مع الفريق الأبيض في المسابقات الجارية وخاصة بطولة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أنه تمت محادثات مؤخرا من جانب عدد من وكلاء اللاعبين مع محمود علاء، إلا أن رده عليهم كان بأنه سيؤجل كل العروض إلى نهاية الموسم الكروي الجاري للتركيز مع الفريق، وأنه لن يرحل عن الفريق إلا من خلال إدارة النادي وبموافقتها.

وشدد المصدر على أن لاعب الزمالك أوضح لوكلاء اللاعبين أنه لن يُناقش أى عروض فى الوقت الجاري احترامًا للعلاقة التي تربطه بناديه وجماهيره، وإنه طلب من أى وكيل لديه عرض يخص مسألة رحيله عليه أن يقدمه لإدارة الزمالك.

ويفضل محمود علاء في الوقت الحالي التركيز مع الزمالك وبحث مسألة العروض المقدمة إليه بعد نهاية الموسم حال وجود موافقة من جانب إدارة الزمالك حول بحث العروض، خاصة أنه شدد فى رده على الوكلاء على أن مسألة رحيله من القلعة البيضاء لن تكون إلا بموافقة من إدارة النادي.