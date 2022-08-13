شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة فى كأس مصر والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى، بقيادة ريكاردو سواريز، اليوم السبت، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة مصر المقاصة فى كأس مصر، بعدما أغلق صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء الأربعاء باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز وفاز فيها المارد الأحمر بهدفين دون رد.

موعد مباراة الأهلى ومصر المقاصة بكأس مصر

ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة فى الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.





موعد مباراة الأهلى القادمة في الدوري أمام إيسترن كومبانى

يستعد الأهلى لمواجهة إيسترن كومبانى فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلى أمام مصر المقاصة بالكأس

الأهلي قرر استكمال ما تبقى من الدوري المصري وكأس مصر باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلي بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلي بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف إصابة فى العضلة الضامة، وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر، وعمرو السولية .





القنوات الناقلة لمباراة الاهلى ومصر المقاصة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومصر المقاصة غداً الأحد فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.