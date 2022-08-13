شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدا عن كرة القدم.. مشاركات تنتظرها الجماهير المصرية على صعيد الطائرة واليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المتابعة للرياضات الأخرى، بعيدا عن كرة القدم، منافسات مهمة على الصعيد العالمى والأفريقى للمنتخبات، سواء السيدات أو الرجال فى كرة اليد والطائرة.

ونرصد أبرز 3 محافل دولية يشارك فيها المنتخبات المصرية بعيداً عن كرة القدم فى التقرير التالى:

يشارك منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال فى بطولة العالم بسلوفينيا وبولندا، والمحدد لها الفترة من 26 أغسطس الجارى وحتى 11 سبتمبر المقبل، ويقع منتخب الفراعنة ضمن المجموعة السادسة بجانب منتخبات الأرجنتين وإيران وهولندا، ويفتتح مشاركاته أمام هولندا 27 أغسطس 2 ظهراً.

أصدر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، برئاسة منصور أريمو، رسمياً، خطاب الموافقة على إدراج منتخب مصر للسيدات ضمن المنتخبات المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد المقبلة بالسنغال نوفمبر المقبل .

وقرر اتحاد اليد الموافقة على تكوين منتخب وطنى مصرى أول للسيدات لكرة اليد للمشاركة فى البطولات الخارجية خلال الفترة المقبلة، ويتولى أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية تشكيل الجهاز الفنى و الادارى و الطبى للمنتخب و وضع برنامج للإعداد للفترة المقبلة.

كما يشارك منتخب مصر لرجال اليد فى بطولة العالم ببولندا والسويد، المحدد لها شهر يناير المقبل، بعد التأهل عبر بوابة بطولة أفريقيا التى حصد الفراعنة لقبها مؤخرا بمصر بالفوز على الرأس الأخضر فى النهائى على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.