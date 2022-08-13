اتحاد الكرة يُهنيء وزير الرياضة بتجديد القيادة السياسية الثقة فيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن اتحاد الكرة تقدم مجلس إدارته برئاسة جمال علام، بخالص التهنئة لوزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، بعد تجديد القيادة السياسية الثقة في شخصه، للاستمرار في منصبه خلال المرحلة المقبلة.

وتمنى مجلس إدارة اتحاد الكرة، بحسب بيان رسمي صادر اليوم السبت، دوام التوفيق والنجاح لوزير الرياضة أشرف صبحي خلال الفترة المقبلة.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم علي التعديل الوزاري الذي قدمه رئيس الجمهورية، للبرلمان وضم التعديل الوزاري:

-رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني.

- عاطف سويلم وزيرا للري.

- خالد عبدالغفار وزيرا للصحة.

- أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي.

- سهى سمير ناشد وزيرا للهجرة.

- أحمد عيسى أبوحسين وزيرا للسياحة والآثار.

- أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة.

- الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران المدني.

- حسن شحاته وزيرا للقوى العاملة.

- نيفين الكيلاني وزيرا للثقافة.

- اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية.

- محمود عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام.

- اللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.