"سوبر هاتريك" في مصر.. منسي يضع البنك الأهلي في منافسة مع العملاقة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل نادي البنك الأهلي كتابة اسمه في التاريخ بعد تسجيل مهاجمه ونجمه ناصر منسي 4 أهدف "سوبر هاتريك" في شباك إنبي بمباراة الفريقين ببطولة كأس مصر.

وتعادل إنبي مع البنك الأهلي 4-4 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر قبل أن يحسمها الفريق البرتقالي بركلات الجزاء الترجيحية.

ويرجع أخر سوبر هاتريك شهده الملاعب المصرية إلى الموسم الماضي بتوقيع كريم بامبو نجم البنك الأهلي أيضاً في فوز فريقه على مصر المقاصة 5-3 في الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء "سوبر هاتريك" بامبو بعد غياب 19 عاماً عن الملاعب المصرية حيث كان أخر من سجل 4 أهداف ، نجم الأهلي أحمد بلال في شباك المقاولون في الـ 28 من أكتوبر عام 2002 في مباراة الفريقين في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري.

وسبق بلال بعام ، خالد بيبو نجم الأهلي السابق صاحب أشهر وأول وأخر سوبر هاتريك في مباريات القمة في فوز فريقه التاريخي 6-1 ببطولة الدوري الممتاز.

طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق دون اسمه أيضاً في هذه القائمة بتسجله لأربعة أهداف عام 1987 فاز بها فريقه على المنصورة 4-1 .

الزمالك دون اسمه في هذه القائمة أيضا ولكن يرجع أخر مرة لتسجيل أحد لاعبيه لأربعة أهداف قبل 42 عام تقريباً بتوقيع حسن شحاته في شباك الكروم وتحديداً عام 1980 .

وسبق حسن شحاته بخمسة أعوام على خليل نجم الأبيض والذي سجل في شباك الأوليمبي عام 1975 أربعة أهداف .

ويملك الراحل صالح سليم الرقم القياسي في تسجيل 7 أهداف في الإسماعيلي بمباراة الفريقين فى الأسبوع الثانى عشر من مسابقة الدورى موسم 1958، في المباراة التي انتهت 8-0 لصالح الأحمر.