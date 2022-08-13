بعد اقتران اسمه بالأهلي.. مصطفى ميسي: أُفضل الاحتراف.. وعبدالله السعيد الأفضل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - قال لاعب سيراميكا كليوباترا مصطفى سعد "ميسي"، إنه يُفضل الاحتراف عن العرض المصري فمازال عمره صغيرًا.

وأضاف مصطفى سعد، في تصريحات لفضائية المحور:"الاحتراف بالنسبة لي الخيار رقم 1 إذا جاء بجانب عرض مصري فعمري 20 سنة وأفكر في الاحتراف وفي النهاية سيكون الأصلح هو الاختيار".

وتابع لاعب سيراميكا كليوباترا:" أُطلق عليّ من مدرب في الأكاديمية وأنا صغير اسم ميسي وألعب كصانع ألعاب وفي مركزي الجناج الأيمن والأيسر والأفضل لي جناح أيمن، فبدأت في عمر السادسة في اتحاد الشرطة وظللت لمدة 8 سنوات ثم تعاقد معي نادي سيراميكا كليوباترا وصُعدت مع المدير الفني هيثم شعبان".

وردّ مصطفى ميسي على من أفضل لاعب بالنسبة له، قال:"بالنسبة لي عبدالله السعيد فهو الأكثر تأثيرًا في الملعب وشيكابالا لاعب كبير ومؤثر في الملعب وكذلك زيزو ولكن عبدالله الأبرز".

وأتم اللاعب الشاب تصريحاته بقوله:"كنت في بداية الموسم أشارك أحيانًا وأخرى لا ومع قدوم المدب أحمد سامي أصبحت هناك استمرارية وأصبحت أُسجل وأصنع وخلال الأربع جولات المتبقية أتمنى تكون الأمور أفضل وأشكر كابتن أحمد سامي على ما يقدمه لي وللفريق وأشكر سيراميكا فالنادي يُقدم لي كل الدعم وأشعر بالراحة في النادي ويوفر لنا كل الإمكانيات".

وارتبط اسم اللاعب بالتوقيع للنادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية هو ومهاجم فريقه شادي حسين، فيما علق المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، على الأمر خلال تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس في وقت سابق:"شادي حسين ومصطفى ميسي لاعبان في سيراميكا، ولا أعرف إذا كانوا وقعوا للأهلي أم لا، وفي النهاية لا قيمة لتوقيعهم إذا حدث".