ليس موسيماني.. تقارير مغربية تكشف مدرب الوداد الجديد خلفاً للركراكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفادت تقارير صحفية مغربية، أن الحسين عموتة المدير الفني للمنتخب المحلي للمغرب، يقترب من تولي مسؤولية تدريب فريق الوداد المغربي.

وأشارت صحيفة "البطولة" المغربية، إلى أن إدارة نادي الوداد المغربي، توصلت لاتفاق نهائي مع الحسين عموتة، لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل خلفاً لوليد الركراكي.

وجاء قرار النادي المغربي، بعد جلسة صلح بين سعيد الناصيري رئيس النادي، والحسين عموتة.

وقالت الصحيفة المغربية، إنه قد تقرر أن يباشر عموتة مهامه بشكل رسمي بعد أسبوع، في انتظار توقيع العقود الرسمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عموتة سيقود الوداد المغربي ولكن مع استمراره "مؤقتا" رفقة المنتخب المحلي للمغرب.

ومن جانبها، أكدت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن عموتة سيعمل مع طاقم تقني جديد بدل الطاقم المتواجد حاليا، حيث أنه اختار مصطفى الخلفي ليكون مساعدا له وهو الذي كان قد تختاره مساعدا له في المنتخب المحلي، ثم حكيم الدكالي كبديل لعلاء المسكيني في تدريب الحراس، في حين لم يتم الكشف عن إسم المعد البدني.

جدير بالذكر أن عموتة سبق وتولى تدريب الوداد في عام 2017، وقاد الفريق نحو التتويج بلقب البطولة المغربية ودوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي، ثم المشاركة في كأس العالم للأندية.