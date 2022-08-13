الامارات | مفاجأة.. "الفريق المغمور" يتصدر في انطلاق "الليغا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع أوساسونا النقاط الثلاث الأولى لهذا الموسم وذلك في افتتاح الدوري الاسباني لكرة القدم اثر فوزه المثير على ضيفه اشبيلية 2-1 في المرحلة الاولى أمس، ليصبح أول المتصدرين. وسجّل هدفي اوساسونا كل من المهاجم الأرجنتيني لويس إزكويل أفيلا (9) وايمار أوروز (74 من ركلة جزاء)، فيما سجل هدف النادي الاندلسي المهاجم رافا مير (11).

وتعد بداية الموسم سيئة بالنسبة لإشبيلية رابع الموسم الماضي على الرغم من هيمنته على الكرة، الا انّ رجال المدرب خولن لوبيتيغي لم يتمكنوا من ترجمة هذه الهيمنة الى اهداف لحسم النتيجةن وخسروا أمام فريق مغمور صاعد حديثا إلى الليغا.

وكانت المباراة التي احتضنها ملعب ألسادار متقاربة في بدايتها، حيث سعى الفريقان لتحقيق أول انتصار في الموسم الجديد من "لا ليغا". وتمكن أفيلا من تسجيل الهدف الاول لهذا الموسم بعد 9 دقائق من رأسية قوية فشل الحارس الدولي المغربي ياسين بونو في صدها ليعلن عن تقدم أصحاب الأرض، لكن إشبيلية العنيد عاد سريعاً إلى اجواء المباراة بادراكه التعادل عبر رافا مير بعد دقيقتين فقط اثر تمريرة من الارجنتيني بابو غوميس (11)، ليتوجه الفريقان إلى الاستراحة متعادلين 1-1.

واستمرت محاولات الفريقين لخطف هدف الفوز في الشوط الثاني، حتى تمكن أوروز من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الارض من ركلة جزاء(74). ويفتتح برشلونة مشواره اليوم عندما يستضيف رايو فايكانو قبل ان يحلّ ريال مدريد حامل اللقب ضيفاً على ألميريا الاحد. وتختتم المرحلة الاثنين حيث يحلّ اتلتيكو مدريد ضيفا على خيتافي.