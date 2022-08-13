الامارات | ساعات قبل أول مباراة.. برشلونة يسجل التعاقدات الجديدة باستثناء لاعب واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن برشلونة أخيرًا من تسجيل تعاقداته الجديدة التي ابرمها هذا الصيف قبيل مباراته الاولى لهذا الموسم في الدوري الإسباني امام رايو فايكانو اليوم، وهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والعاجي فرانك كيسييه والدنماركي أندرياس كريستنسن والبرازيلي رافينيا. فيما لا يزال المدافع الفرنسي جول كونديه الوحيد بين التعاقدات الجديدة غير المسجل حتى اللحظة في قوائم الدوري الإسباني.

وأنفق برشلونة 153 مليون يورو على صفقات الانتقال لتعزيز فريقه خلال الصيف، وكان ليفاندوفسكي أبرز الوافدين الجدد من بايرن ميونيخ الالماني.

واقدم مجلس إدارة برشلونة على بيع جزء من أصوله وإبرام اتفاقيات من أجل القدرة على التعامل مع ديون تبلغ وفق التقارير 1.3 مليار يورو. وكان النادي الكاتالوني أعلن أمس أنه باع 24,5% إضافية من أسهم "بارسا ستوديو"، إحدى الشركات التابعة له المسؤولة عن إدارة التداول الرقمي والانتاج السمعي البصري في النادي، إلى شركة "أورفوس ميديا"، مقابل 100 مليون يورو.

وقام النادي الكاتالوني بكل ما أتيح له للحصول على الأموال بسرعة حتى يتمكن من تسجيل جميع الصفقات التي أبرمها هذا الصيف والامتثال لقيود الإنفاق التي فرضتها رابطة الدوري الإسباني. وأمّنت عملية البيع هذه المزيد من السيولة ما ساعد النادي في رفع سقف رواتبه وبالتالي سمحت له بتسجيل لاعبيه الجدد في الليغا، اذ نجح العملاق الكاتالوني في غضون أسابيع قليلة في جلب 600 مليون يورو لرفد صندوقه.

ويبقى امام برشلونة حلّ معضلة كونديه حيث اشارت صحيفة ماركا انه يتعين على نادي بلاوغرانا تقليص بعض نفقاته ومنها الاستغناء عن بعض لاعبيه من اجل ان يتاح له تسجيل لاعبه الفرنسي الجديد.