شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب مانشستر يونايتد يتحدث حول مستقبل رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيستمر في صفوف "الشياطين الحمر" في الموسم الحالي.

مدرب مانشستر يونايتد يتحدث حول مستقبل رونالدو

وزعمت تقارير صحفية في وقت سابق، أن رونالدو قدم طلبا رسميا للرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الانضمام إلى فريق يضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعدما فشل يونايتد في حجز مقعده في البطولة القارية المرموقة.



وسئل تين هاغ خلال مؤتمر صحفي عقده عشية مواجهة يونايتد وبرينتفورد المقررة في وقت لاحق اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، عما إذا كان رونالدو يرغب فعلا في الرحيل، فرد المدرب الهولندي قائلا: "هذا افتراضك أنت.. وليس ما يقوله رونالدو لي".



وأضاف هاغ: "أتعامل مع اللاعبين الذين لدينا، ونخطط لهذا الموسم في وجود رونالدو، وعلينا أن نلحقه بالفريق".

واختتم: "يجب أن يصل رونالدو إلى مستويات اللياقة البدنية المناسبة، حتى يتمكن من القيام بالدور الذي نتوقعه منه هذا الموسم"

ولم يعلن بعد مدرب مانشستر يونايتد عن قائمة فريقه لمباراة برينتفورد، ولكن يتوقع أن يتواجد رونالدو في القائمة إلا أن مشاركته في التشكيلة الأساسية تبقى محل شك.

ظهر اسم كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد في قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2022، بينما غاب غريمه ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.



وجاء ترشيح رونالدو للفوز بالكرة الذهبية 2022، رغم عدم تتويجه بأي لقب الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد على كافة الأصعدة، لتكون تلك هي المرة الـ18 التي ينافس فيها على الجائزة.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية من جانبها ردت على رفض العديد من المتابعين لوجود كريستيانو رونالدو في القائمة النهائية، لعدم تتويجه بأي لقب مع مانشستر يونايتد.

وقال إيمانويل بوجان الصحفي بجريدة "ليكيب" الفرنسية في هذا الصدد: "رونالدو في 2022 عزز مكانته كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات الوطنية بـ117 هدفا، وكان حاسما للغاية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مع فريقه".

وأكمل: "سجل رونالدو 4 أهداف منحت مانشستر يونايتد 7 نقاط كاملة، وفي الدوري الإنجليزي سجل 18 هدفًا منها هاتريك مرتين، وفي الموسم بشكل إجمالي سجل 32 هدفا خلال 49 مباراة، وإن كان هذا الرقم ليس الأفضل في مسيرة رونالدو، لكنه يكفي لدخوله قائمة أفضل 30 لاعبًا في العالم".

يذكر أن رونالدو أنهى الموسم الماضي كأفضل هدافي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفا، وبفارق 5 أهداف عن محمد صلاح من ليفربول وهيونج سون مين من توتنهام هوتسبير، صاحبي الصدارة آنذاك.

قدمت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022، دليلا جديدا على اقتراب حقبة المنافسة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، من نهايتها.

وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022، التي أعلنت عنها مجلة "فرانس فوتبول"، في سابقة لم تحدث منذ عام 2005.



من ناحية أخرى، حجز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم مانشستر يونايتد، مكانه بقائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، التي تضم 30 لاعبا.

كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هما الأكثر نجاحا في الفوز بالكرة الذهبية، وتشهد قائمة المرشحين وجود أحدهما على الأقل منذ عام 2004.



وتجدر الإشارة إلى أن ميسي ورونالدو هيمنا على جائزة الكرة الذهبية لمدة 10 سنوات كاملة بين عامي 2008 و2017.

تم ترشيح النجم الأرجنتيني للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية في 14 مناسبة، بداية من عام 2006 وحتى النسخة الماضية في 2021.

ونجح ليو في الفوز بالجائزة 7 مرات، أكثر من أي لاعب آخر وذلك أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021.

فيما حصل ميسي على أحد المركزين الثاني والثالث -دخل القائمة النهائية ولم يحصد الجائزة- في 5 نسخ أعوام 2007 و2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

وفي عامي 2006 و2018 خرج ليو (35 عاما) من القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

وتم ترشيح رونالدو (37 عاما) للفوز بجائزة الكرة الذهبية في 18 مناسبة، من بينها نسخة العام الحالي.

رونالدو فاز بالجائزة 5 مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، واكتفى بالتواجد في القائمة النهائية 7 مرات في نسخ 2007 و2009 و2011 و2012 و2015 و2018 و2019.

وحرد رونالدو من السباق النهائي على الكرة الذهبية في 5 مناسبات أعوام 2004 و2005 و2006 و2010 و2021.