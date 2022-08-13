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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض مانشستر سيتي أولى مبارياته هذا الموسم على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يستضيف بورنموث في الجولة الثانية من عمر المسابقة.

وجمع مانشستر سيتي 3 نقاط في أول جولة ليحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على وست هام يونايتد 2-0.

الدوري الإنجليزي.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث؟



وعلى الجانب الآخر، فاز بورنموث الصاعد حديثا للبريميرليج في الجولة الأولى على أستون فيلا بنفس النتيجة 2-0.



يلتقي مانشستر سيتي مع بورنموث يوم السبت 13 أغسطس/آب الحالي، على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة، 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و6 مساء بتوقيت أبوظبي.

تستحوذ شبكة قنوات "بي إن سبورتس" على حقوق نقل بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023.

ومن المقرر أن تنقل قناة "BeIN Sports 1 Premium" مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي على الهواء مباشرة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023

توتنهام - 3 نقاط

بورنموث - 3 نقاط

أرسنال - 3 نقاط

مانشستر سيتي - 3 نقاط

نيوكاسل - 3 نقاط

كشفت الصحافة الفرنسية سر استبعاد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، من قائمة أفضل 30 لاعبا في العالم، المرشحين للكرة الذهبية 2022.



وغاب الأرجنتيني ميسي عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022، التي أعلنت عنها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، في سابقة لم تحدث منذ عام 2005.

وأثار استبعاد ميسي من قائمة الكرة الذهبية التي فاز بها "البرغوث" في 7 مرات سابقة كرقم قياسي، غضبا جماهيريا كبيرا بين عشاق كرة القدم.

لكن إيمانويل بوجان الصحفي في "ليكيب" الفرنسية، رد على سؤال لأحد المتابعين عن سر استبعاد ميسي قائلًا: "بالطبع ليو يمتلك وزنا كبيرا في كرة القدم، ظهر 15 مرة في القائمة منذ 2006 إلى 2021، وفاز بالكرة الذهبية 7 مرات، وهو آخر المتوجين بها".

وأكمل: "كان وجود ميسي ضمن النقاشات الخاصة باختيار الـ30 لاعبًا، لكن المعايير الجديدة التي وضعت لاختيار الفائز بالكرة الذهبية لم تخدمه".

وأقر الصحفي الفرنسي بأن "الموسم الأول لميسي في باريس سان جيرمان لم يكن موفقا، بدليل تسجيله فقط 11 هدفًا كأسوأ سجل تهديفي له منذ عام 2006، وبالتالي لم يكن منطقيا دخوله القائمة".

يذكر أن تتويج ميسي بالكرة الذهبية 2021 تسبب في تعرض المجلة الفرنسية لانتقادات حادة، لعدم استحقاق الأرجنتيني للجائزة في رأي كثيرين، مقارنة بما قدمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ السابق وقتها.

قدمت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022، دليلا جديدا على اقتراب حقبة المنافسة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، من نهايتها.

وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022، التي أعلنت عنها مجلة "فرانس فوتبول"، في سابقة لم تحدث منذ عام 2005.



من ناحية أخرى، حجز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم مانشستر يونايتد، مكانه بقائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، التي تضم 30 لاعبا.

كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هما الأكثر نجاحا في الفوز بالكرة الذهبية، وتشهد قائمة المرشحين وجود أحدهما على الأقل منذ عام 2004.



وتجدر الإشارة إلى أن ميسي ورونالدو هيمنا على جائزة الكرة الذهبية لمدة 10 سنوات كاملة بين عامي 2008 و2017.

وتم ترشيح النجم الأرجنتيني للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية في 14 مناسبة، بداية من عام 2006 وحتى النسخة الماضية في 2021.

ونجح ليو في الفوز بالجائزة 7 مرات، أكثر من أي لاعب آخر وذلك أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021.

فيما حصل ميسي على أحد المركزين الثاني والثالث -دخل القائمة النهائية ولم يحصد الجائزة- في 5 نسخ أعوام 2007 و2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

وفي عامي 2006 و2018 خرج ليو (35 عاما) من القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

تم ترشيح رونالدو (37 عاما) للفوز بجائزة الكرة الذهبية في 18 مناسبة، من بينها نسخة العام الحالي.

رونالدو فاز بالجائزة 5 مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، واكتفى بالتواجد في القائمة النهائية 7 مرات في نسخ 2007 و2009 و2011 و2012 و2015 و2018 و2019.

وحرد رونالدو من السباق النهائي على الكرة الذهبية في 5 مناسبات أعوام 2004 و2005 و2006 و2010 و2021.