شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. غاب ميسي وتواجد رونالدو في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أثار غياب ليونيل ميسي عن القائمة المختصرة للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2022 جدلا واسعا، بينما بحث البعض عن تفسيرات لتواجد غريمه كريستيانو رونالدو في القائمة.

لهذا السبب.. غاب ميسي وتواجد رونالدو في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

وفي سابقة من نوعها منذ 16 عاما، غاب ميسي المتوج بالكرة لذهبية سبع مرات (رقم قياسي) عن قائمة ضمت 30 مرشحا للفوز بالجائزة هذا العام، بعد أن كان "البرغوث"، الفائز بلقب الجائزة العام الماضي، الحاضر الدائم في قائمة المرشحين منذ عام 2006 حيث تواجد بين الثلاثة الأوائل باستمرار منذ عام 2007، باستثناء عام 2018.



في المقابل، حطم منافس ميسي التقليدي، رونالدو الرقم القياسي للظهور المتتالي في القائمة منذ 2004، وذلك بتواجده في القائمة المرشحة للعام 2022.

وحاولت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تفسير أسباب استبعاد قائد الأرجنتين من هذه القائمة الطويلة ودخول رونالدو فيها، حيث كتبت في مقال عنوانه "لماذا غاب ميسي وتواجد رونالدو في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2022؟".

وأوضحت الصحيفة واسعة الانتشار أن تعديل "معايير الكرة الذهبية" هي السبب الأول نظرا لأنه في الفترة الزمنية التي تم تحديدها لوضع القائمة، لم يكن أداء ميسي كما كان متوقعا.

كما أن عامه الأول في باريس سان جيرمان لم يكن جيدا، حيث أدى مستواه السيئ في موسمه الأول مع بطل فرنسا وتسجيله ستة أهداف فقط في الدوري إلى تعرضه لانتقادات واسعة خاصة بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد في دور الـ16.

أما بخصوص رونالدو، ففسرت "ليكيب" تواجده في القائمة المختصرة للكرة الذهبية قائلة، إن تربع "الدون" على عرش قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية ساعده في ذلك.

وأضافت أن رونالدو سجل ستة أهداف في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ليساهم في صعود مانشستر يونايتد إلى دور الـ16، وأنهى النجم البرتغالي الموسم بـ32 هدفا في 49 مباراة بجميع المسابقات، وكل هذه إنجازات أكثر من كافية لاستمراره في القائمة منذ 18 عاما.

ويعد مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام بعدما قاد النادي الملكي إلى لقبه الرابع عشر في دوري الأبطال محرزا 15 هدفا في المسابقة القارية.

ومن المتوقع أن يصبح بنزيما خامس فائز فرنسي بعد ريمون كوبا (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 84 و85)، جان بيار بابان (1991) وزين الدين زيدان (1998).

وستعلن مجلة "فرانس فوتبول" عن الفائز بالكرة الذهبية لهذا العام في 17 أكتوبر القادم في باريس.

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية يوم الجمعة أسماء المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنح سنويا لأفضل لاعب في العالم.

وضمت القائمة النهائية 30 لاعبا وهم كالتالي:

1- ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول)

2- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

3- بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

4- لويس دياز (ليفربول)

5- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ - برشلونة)

6- مايك ماينيان (ميلان)

7- هاري كين (توتنهام)

8- داروين نونيز (ليفربول)

9- فيل فودين (مانشستر سيتي)

10- ساديو ماني (ليفربول - بايرن ميونخ)

11- تيبو كورتوا (ريال مدريد)

12- رافائيل لياو (ميلان)

13- محمد صلاح (ليفربول)

14- كريستوفر نكونكو (لايبزيج)

15- جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)

16- رياض محرز (مانشستر سيتي)

17- هيونغ مين سون (توتنهام)

18- كاسيميرو (ريال مدريد)

19- فابينيو (ليفربول)

20- كريم بنزيما (ريال مدريد)

21- سيباستيان هالر (أياكس أمستردام)

22- لوكا مودريتش (ريال مدريد)

23- أنطونيو روديجر (ريال مدريد - تشيلسي)

24- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

25- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

26- دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس)

27- فيرجيل فان دايك (ليفربول)

28- جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

29- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

30- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي - (بروسيا دورتموند).



وقررت المجلة الفرنسية، عدم اقتران منافسات كأس العالم بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، حيث يعتمد التصويت فيها على الأداء خلال الموسم الكروي، بدءا من أغسطس 2021 إلى يوليو 2022، بدلا من السنة التقويمية كما كان متبعا من يناير إلى ديسمبر من نفس العام.

وسيعلن عن الفائز بالكرة الذهبية لهذا العام في 17 أكتوبر القادم في باريس

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، قد توج بالجائزة لسنة 2021 للمرة السابعة في مسيرته (رقم قياسي)، ولكنه غاب عن القائمة النهائية لهذا العام نتيجة تراجع مستواه بعد انتقاله من برشلونة إلى سان جيرمان في الصيف الماضي.