شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية يوم الجمعة أسماء المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنح سنويا لأفضل لاعب في العالم.

تعرف على قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

وضمت القائمة النهائية 30 لاعبا وهم كالتالي:

1- ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول)

2- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

3- بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

4- لويس دياز (ليفربول)

5- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ - برشلونة)

6- مايك ماينيان (ميلان)

7- هاري كين (توتنهام)

8- داروين نونيز (ليفربول)

9- فيل فودين (مانشستر سيتي)

10- ساديو ماني (ليفربول - بايرن ميونخ)

11- تيبو كورتوا (ريال مدريد)

12- رافائيل لياو (ميلان)

13- محمد صلاح (ليفربول)

14- كريستوفر نكونكو (لايبزيج)

15- جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)

16- رياض محرز (مانشستر سيتي)

17- هيونغ مين سون (توتنهام)

18- كاسيميرو (ريال مدريد)

19- فابينيو (ليفربول)

20- كريم بنزيما (ريال مدريد)

21- سيباستيان هالر (أياكس أمستردام)

22- لوكا مودريتش (ريال مدريد)

23- أنطونيو روديجر (ريال مدريد - تشيلسي)

24- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

25- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

26- دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس)

27- فيرجيل فان دايك (ليفربول)

28- جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

29- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

30- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي - (بروسيا دورتموند).

وقررت المجلة الفرنسية، عدم اقتران منافسات كأس العالم بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، حيث يعتمد التصويت فيها على الأداء خلال الموسم الكروي، بدءا من أغسطس 2021 إلى يوليو 2022، بدلا من السنة التقويمية كما كان متبعا من يناير إلى ديسمبر من نفس العام.

وسيعلن عن الفائز بالكرة الذهبية لهذا العام في 17 أكتوبر القادم في باريس

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، قد توج بالجائزة لسنة 2021 للمرة السابعة في مسيرته (رقم قياسي)، ولكنه غاب عن القائمة النهائية لهذا العام نتيجة تراجع مستواه بعد انتقاله من برشلونة إلى سان جيرمان في الصيف الماضي.

كشفت الصحافة الفرنسية سر استبعاد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، من قائمة أفضل 30 لاعبا في العالم، المرشحين للكرة الذهبية 2022.



وغاب الأرجنتيني ميسي عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022، التي أعلنت عنها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، في سابقة لم تحدث منذ عام 2005.

وأثار استبعاد ميسي من قائمة الكرة الذهبية التي فاز بها "البرغوث" في 7 مرات سابقة كرقم قياسي، غضبا جماهيريا كبيرا بين عشاق كرة القدم.

لكن إيمانويل بوجان الصحفي في "ليكيب" الفرنسية، رد على سؤال لأحد المتابعين عن سر استبعاد ميسي قائلًا: "بالطبع ليو يمتلك وزنا كبيرا في كرة القدم، ظهر 15 مرة في القائمة منذ 2006 إلى 2021، وفاز بالكرة الذهبية 7 مرات، وهو آخر المتوجين بها".

وأكمل: "كان وجود ميسي ضمن النقاشات الخاصة باختيار الـ30 لاعبًا، لكن المعايير الجديدة التي وضعت لاختيار الفائز بالكرة الذهبية لم تخدمه".

وأقر الصحفي الفرنسي بأن "الموسم الأول لميسي في باريس سان جيرمان لم يكن موفقا، بدليل تسجيله فقط 11 هدفًا كأسوأ سجل تهديفي له منذ عام 2006، وبالتالي لم يكن منطقيا دخوله القائمة".

يذكر أن تتويج ميسي بالكرة الذهبية 2021 تسبب في تعرض المجلة الفرنسية لانتقادات حادة، لعدم استحقاق الأرجنتيني للجائزة في رأي كثيرين، مقارنة بما قدمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ السابق وقتها.

يستهدف نادي بايرن ميونخ الألماني إبرام صفقة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي صوب برشلونة الإسباني.

ورحل ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ في صيف 2022، بعد 8 سنوات مع العملاق البافاري لينتقل إلى برشلونة، ويجد بطل ألمانيا التاريخي نفسه دون مهاجم صريح.



ورغم أن بايرن ميونخ نجح في ضم السنغالي ساديو ماني من ليفربول الإنجليزي، لكن الأخير لا يلعب في مركز المهاجم الصريح، بينما ماتياس تيل القادم من ريمس الفرنسي لا يمتلك خبرة المشاركة أساسيا.

وقالت صحيفة "سبورت 1" الألمانية في تقرير لها إن بايرن ميونخ يتمسك بضم كاي هافيرتز من تشيلسي، لذلك حاول بيع ليفاندوفسكي إلى "البلوز" وليس برشلونة، لتسهيل الصفقة.

وبعد رفض ليفاندوفسكي الانتقال إلى تشيلسي، كان من الصعب على الأخير الاستغناء عن كاي هافيرتز.

ورغم قدوم ماني ورحيل ليفاندوفسكي، لم يتوقف اهتمام بايرن ميونخ بإعادة هافيرتز إلى الدوري الألماني "بوندسليجا" حيث يتمسك مسؤولو البافاري بضم اللاعب مستقبلا.

يذكر أن اهتمام بايرن بضم هافيرتز حسب التقرير، يأتي منذ وجود اللاعب بين صفوف باير ليفركوزن قبل الانتقال لتشيلسي في 2020.

وانضم كاي هافيرتز إلى تشيلسي من ليفركوزن مقابل 62 مليون جنيه إسترليني بعقد لـ5 سنوات، وسجل 23 هدفًا في 93 مباراة.

أبرز وأهم أهداف هافيرتز مع تشيلسي كان هدف التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2021 للمرة الثانية في تاريخ ناديه، خلال المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، التي انتهت بفوز "البلوز" 1-0.