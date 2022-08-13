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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يأمل نادي برشلونة وجماهيره في استعادة لقب الدوري الإسباني خلال الموسم الجديد 2022-2023، الذي انطلق رسميا يوم الجمعة.

ويسعى برشلونة لتحقيق انطلاقة قوية، تكون بمثابة رسالة لريال مدريد وبقية الفرق على جديته في استعادة لقب الليجا بعد غياب 3 سنوات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني؟



ويأمل برشلونة مشاركة صفقاته الجديدة في هذه المباراة، لكن لا تزال مشكلة عدم تمكنه من تسجيلها قائمة، بسبب الظروف الاقتصادية التي يعاني منها النادي، وجعلت رابطة الليجا ترفض حتى الآن الموافقة على تسجيل هذه الصفقات.



ينتظر أن تلعب مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، مساء يوم السبت، 13 أغسطس/ آب الجاري، ضمن الجولة الأولى من الليجا.



وستلعب المباراة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لمنافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

المباراة بين برشلونة ورايو فاليكانو ستذاع تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".



نجح نادي برشلونة الإسباني أخيرا في تسجيل 4 لاعبين من صفقاته الجديدة، في الموسم الجديد من الدوري الإسباني "لا ليجا" 2022-2023.



وسيكون تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قادرا على استخدام البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرازيلي رافينيا، والدنماركي أندرياس كريستنسن والإيفواري فرانك كيسي، في الظهور الأول للبلوجرانا في الدوري.

ويستعد برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني 2022-2023 غدًا السبت 13 أغسطس/آب.

وتم وضع النادي الكتالوني في وضع مُعلَّق، حيث كان يحتاج بشدة إلى إذن من رابطة الليجا بتسجيل اللاعبين، وقد تلقى بالفعل الضوء الأخضر بعد تفعيل الرافعة الرابعة.

وسيصبح اللاعبون الأربعة قادرين بالفعل على لعب الدقائق الأولى مع برشلونة بعد أن أكدت رابطة الليجا عبر موقعها الرسمي أن اللاعبين الأربعة قد تم تسجيلهم بنجاح.

ولم يتم تسجيل الوافد الجديد جول كوندي حتى الآن بعد، وكذلك لم يتم تسجيل سيرجي روبرتو وعثمان ديمبلي اللذين كانا قد قاما بتجديد عقودهما مؤخرًا مع برشلونة.

عاش فريق برشلونة الإسباني صيفا مميزا، بعدما خاض الفريق ميركاتو ناجحا، للعودة لمنصات التتويج من جديد.

ويستهل برشلونة موسمه الجديد بمواجهة ضيفه رايو فاليكانو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني يوم السبت الموافق 13 أغسطس/آب الحالي.

واستطاع البرسا شراء عمود فقري جديد للفريق، بعد الانهيار الذي حل بالتشكيلة، في آخر موسمين.

وأبرم برشلونة صفقتين مجانا في الميركاتو الصيفي الحالي بضم المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي، بعد انتهاء عقديهما مع تشيلسي وميلان على الترتيب.

وتعاقد النادي الكتالوني مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قادما من بايرن ميونخ مقابل 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات، والجناح البرازيلي رافينيا قادما من ليدز يونايتد مقابل 60 مليون يورو.

وعزز الفريق الكتالوني دفاعه بالتعاقد مع الفرنسي جول كوندي قادما من إشبيلية مقابل 50 مليون يورو.

وبعد هذه الصفقات القوية بالتأكيد سيتغير تشكيل برشلونة عن الموسم الماضي، وسيكون الفريق أقوى في جميع الخطوط، مع وجود حلول قوية على دكة البدلاء.

من التجارب الودية التي خاضها برشلونة في الصيف، يتبين أن تشافي لن يتخلى عن الخطة المعتادة، 4-3-3، المشهور بها فريق التيكي تاكا.

في حراسة المرمى، سيكون الألماني أندري تير شتيجن، هو حارس البرسا مجددا، رغم الانتقادات التي تعرض لها الموسم الماضي

وفي الدفاع سيجلس جيرارد بيكيه احتياطيا بعد قدوم أندرياس كريستينسن، الذي سيلعب بجوار إريك جارسيا، وسيكون للوافد الجديد كوندي نصيبا في المشاركة، بعد اكتمال جاهزيته.

ووظف تشافي في الوديات، قلب الدفاع رونالد أروخو في مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل مانجويزا وداني ألفيش، فيما سيكون جوردي ألبا الأقرب للجبهة اليسرى.

في الوسط بات تشافي يملك 5 حلول وهم سيرجو بوسكيتس وجافي وبيدري وفرانك كيسي، وفرانكي دي يونج، القريب من الرحيل إلى تشيلسي هذا الصيف.

وفي حال رحيل دي يونج، سيبدأ البرسا في الأغلب بالثلاثي بوسكيتس وجافي وبيدري، مع جلوس كيسي على دكة البدلاء لحين الانسجام أكثر مع الفريق.

في الهجوم حجز الثلاثي عثمان ديمبلي ورافينا وليفاندوفسكي أماكنهم، خصوصا في ظهر اقتراب الجابوني بيير أوباميانج من الرحيل أيضا لتشيلسي.