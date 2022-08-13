بالمواعيد والقنوات الناقلة.. مانشستر سيتي يواجه بورنموث.. وبرشلونة يصطدم بفاييكانو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقام مباريات عدة اليوم السبت في جميع أنحاء العالم، لعل أبرزها الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مواجهة برشلونة ورايو فاييكانو في افتتاحية الدوري الإسباني.

وفيما يلي يستعرض "الخليج 365" جدول مباريات اليوم:

الدوري الإنجليزي

1:30 ظهراً.. أستون فيلا وإيفرتون.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

4:00 مساءً.. أرسنال وليستر سيتي.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 2

4:00 مساءً.. مانشستر سيتي وبورنموث.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

4:00 مساءً.. برايتون ونيوكاسل.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 3

4:00 مساءً.. وولفرهامبتون وفولهام.. القناة الناقلة: بي إن سبورت اكسترا 2

4:00 مساءً.. ساوثامبتون وليدز يونايتد.

6:30 مساءً.. برينتفورد ومانشستر يونايتد.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

الدوري الإسباني

5:00 مساءً.. سيلتا فيجو وإسبانيول.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

7:00 مساءً.. بلد الوليد وفياريال.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

9:00 مساءً.. برشلونة ورايو فاييكانو.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

6:30 مساءً.. ميلان وأودينيزي.

6:30 مساءً.. سامبدوريا وأتالانتا.

8:45 مساءً.. ليتشي وإنتر ميلان.

8:45 مساءً.. مونزا وتورينو.

الدوري الفرنسي

5:00 مساءً.. موناكو ورين.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

9:00 مساءً.. باريس سان جيرمان ومونبيليه.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

الدوري الألماني

3:30 عصراً.. هوفنهايم وبوخوم.

3:30 عصراً.. باير ليفركوزن وأوجسبورج.

3:30 عصراً.. هيرتا برلين وإينتراخت فرانكفورت.

3:30 عصراً.. فيردر بريمن وشتوتجارت.

3:30 عصراً.. لايبزيج وكولن.

6:30 مساءً.. شالكه ومونشنجلادباخ.