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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع أوساسونا النقاط الثلاث الأولى لهذا الموسم وذلك في افتتاح الدوري الإسباني لكرة القدم إثر فوزه المثير على ضيفه إشبيلية 2-1 في المرحلة الأولى يوم الجمعة، ليصبح أول المتصدرين.

نادي إشبيلية يفتتح الدوري الإسباني بالسقوط أمام أوساسونا

سجّل هدفي أوساسونا كل من المهاجم الأرجنتيني لويس إزكويل أفيلا (9) وايمار أوروز (74 من ركلة جزاء)، فيما سجل هدف النادي الأندلسي المهاجم رافا مير (11).

وتعد بداية الموسم سيئة بالنسبة لإشبيلية رابع الموسم الماضي على الرغم من هيمنته على الكرة، إلا انّ رجال المدرب خولن لوبيتيغي لم يتمكنوا من ترجمة هذه الهيمنة إلى اهداف لحسم النتيجة.

وكانت المباراة التي احتضنها ملعب ألسادار متقاربة في بدايتها، حيث سعى الفريقان لتحقيق أول انتصار في الموسم الجديد من "لا ليغا".

وتمكن أفيلا من تسجيل الهدف الأول لهذا الموسم بعد 9 دقائق من رأسية قوية فشل الحارس الدولي المغربي ياسين بونو في صدها ليعلن عن تقدم أصحاب الأرض، لكن إشبيلية العنيد عاد سريعًا إلى اجواء المباراة بادراكه التعادل عبر رافا مير بعد دقيقتين فقط اثر تمريرة من الارجنتيني بابو غوميس (11)، ليتوجه الفريقان إلى الاستراحة متعادلين 1-1.

واستمرت محاولات الفريقين لخطف هدف الفوز في الشوط الثاني، حتى تمكن أوروز من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الارض من ركلة جزاء(74).

ويفتتح برشلونة مشواره يوم السبت عندما يستضيف رايو فايكانو قبل ان يحلّ ريال مدريد حامل اللقب ضيفًا على ألميريا يوم الأحد وتختتم المرحلة الاثنين حيث يحلّ اتلتيكو مدريد ضيفا على خيتافي.



سقط فريق إشبيلية أمام نظيره أوساسونا، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ملعب الأخير "أل سادار"، في افتتاح منافسات بطولة الدوري الإسباني الموسم الجديد 2022-2023.

أحرز إزكويل أفيلا هدف التقدم لصالح أوساسونا فى الدقيقة التاسعة من بداية المباراة، ثم أدرك رفائيل مير فيسينتي هدف التعادل لإشبيلية فى الدقيقة 11، وبعدها نجح ايمار اوروز فى تسجيل هدف الفوز فى شباك الفريق الأندلسى عن طريق ضربة جزاء.



وأنهي إشبيلية الدوري الإسباني الموسم الماضي 2021-2022، في المركز الرابع برصيد 70 نقطة، ليضمن مقعده في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

كان ريال مدريد، قد توج بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، وسيبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ألميريا بعد غد الأحد، على ملعب "ألعاب البحر الأبيض المتوسط".

ويستهل الريال مشواره في الليجا بعد غد، بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بلقب السوبر الأوروبي الخامس في تاريخه عقب الفوز على آينتراخت فرانكفورت 2-0 في ملعب "هلسنكي الأولمبي" بفنلندا.

إشبيلية يدخل الموسم الجديد بقيادة مدربه جولين لوبيتيغي وهو يعلم صعوبة مهمته في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في ظل تعاظم قوة خصومه.

اعتاد نادي إشبيلية القادم من "الأندلس" على تواجده في دوري أبطال أوروبا. الفريق الذي دائمًا ما يكون العلامة الفارقة في الدوري الأوروبي، لم يعد يرضى بأن يكون في البطولة الأوروبية الثانية، إنما طموحه الدائم بات البقاء مع أندية المقدمة في إسبانيا وأوروبا.

الفريق الإسباني لم يتوج بلقب الدوري المحلي إلّا مرة واحدة في العام 1946، لكنه في الألفية الجديدة وضع نفسه على خارطة جديدة، إذ بات اسمه متداولًا في الصحف وبين الجماهير، ومواجهته لم تعد كما سابقتها بل بات يحسب له كل الحساب، كما أنه نجح في حصد 6 ألقاب في الدوري الأوروبي لينفرد في صدارة المتوجين بلقب البطولة الأوروبية الثانية.

لم يكن إشبيلية موفقًا في المباريات التحضيرية للموسم الجديد، فخسارته أمام أرسنال وديًا بسداسية نظيفة وضعت الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبله في الموسم الجديد، كما وجهت المجهر والضوء إلى المدرب جولين لوبيتيغي الذي سيقود أبناء الأندلس للموسم الرابع على التوالي.

المشكلة في الموسم الجديد، أن إشبيلية خسر مجموعة من الأسماء البارزة في الفريق في الميركاتو الحالي، وذلك من أجل البحث عن التوازن في حسابات "اللعب المالي النظيف".

استغنى إشبيلية عن خدمات ثنائي الدفاع الأبرز في صفوفه، وهما البرازيلي دييغو كارلوس والفرنسي جولي كوندي، اللذان أنعشا خزينة النادي بإجمالي 90 مليون يورو، ليبقى التساؤل حول قدرة الفريق على المنافسة في الموسم الجديد مطروحًا، في ظل قائمة اللاعبين الحاليين.

ويعد الثنائي الراحل مؤخرًا، بالإضافة للحارس الدولي المغربي ياسين بونو، ولاعب الوسط البرازيلي فرناندو ريغيس، من العناصر المهمة في منظومة إشبيلية المتينة والقوية في السنوات الأخير، لذلك فإن تعويض رحيل أي واحد منهم سيكون صعبًا جدًا.

ومن أجل البقاء في المنافسة ومقارعة الفرق القوية قامت إدارة إشبيلية في إبرام 3 صفقات لتدعيم الفريق بعد فقدان الظهير الأيسر السويدي لودفيغ أوغوستينسون الذي رحل على سبيل الإعارة لأستون فيلا الإنكليزي.

واستقدم إشبيلية كُلًّا من المدافع البرازيلي ماركوس تيكسيرا من غلطة سراي التركي في مقابل 12 مليون يورو، والظهير الأيسر البرازيلي أيضًا أليكس تيليس من مانشستر يونايتد الإنكليزي على سبيل الإعارة، ويعد نجم ريال مدريد إيسكو ألاركون الذي انتقل في صفقة حرة أبرز الأسماء الجديدة.

استهل فريق إشبيلية مشواره في الدوري الإسباني بالسقوط أمام أوساسونا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة.وأقيمت مباراة إشبيلية وأوساسونا على ملعب "أل سادار" في افتتاح مسابقة الدوري الإسباني للموسم الجديد "2022-2023".

وتقدم أوساسونا بالهدف الأول سجله إزكويل أفيلا في الدقيقة التاسعة، وتعادل أشبيلية عن طريق رافاييل مير فيسنتي في الدقيقة 11، قبل أن يسجل ايمار أوروز هدف الفوز لأوساسونا في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.وبهذه النتيجة، يحصد أوساسونا أول ثلاث نقاط له في الليجا الإسبانية هذا الموسم، بينما يظل فريق أشبيلية بلا نقاط.وتُستأنف مباريات الجولة الأولى لليجا، غدًا السبت، بإقامة ثلاث مواجهات بين سيلتا فيجو وإسبانيول، بلد الوليد وفياريال، وبرشلونة مع رايو فاليكانو.