شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرة الذهبية.. تغييرات جذرية لاختيار أفضل لاعب في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشهد جائزة الكرة الذهبية، الجائزة الأرفع لتكريم أفضل لاعب في العالم بكرة القدم، تغييرات جديدة على قوانينها، سيتم تطبيقها لأول مرة في نسخة 2022.

هو موعد الجائزة، حيث كانت في السابق تمنح في شهر يناير من كل عام، وتكرم أفضل لاعب خلال العام الذي قبله، ولكن هذا الأمر شهد تغييرا جذريا.

موعد الجائزة الجديد أصبح أكتوبر، ولن يقيم اللاعبين خلال العام، بل خلال الموسم المنصرم 2021-2022، لتصبح جائزة موسمية، عوضا عن جائزة سنوية.

لذلك فأن تقييم اللاعبين سيكون من أغسطس 2021 حتى أغسطس 2022، وهي فترة الموسم الكروي في أوروبا، بالإضافة لفترة الصيف التي قد تشهد بطولات قارية.

سيكون في تغيير الأشخاص المسموح لهم بالتصويت.

في السابق، كانت الجائزة التي تشرف عليها صحيفة "فرانس فوتبول"، تسمح لصحفيين مختارين من جميع دول العالم، لتقييم اللاعبين والتصويت لهم.

أما الآن، فسيسمح فقط للصحفيين من أفضل 100 دولة في تصنيف الفيفا لكرة القدم.

هو طريقة اختيار اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

في السابق، كان المصوتين مطالبين بتقييم اللاعبين وفقا لثلاث معطيات، الأول هو المستوى الفردي للاعب خلال الموسم، والثاني هو إنجازاته مع الفرق التي لعب لها خلال الموسم، والثالث هو مسيرة اللاعب في كرة القدم.

ولم تغير الجائزة أول معيارين للاختيارات، لكنها ألغت المعيار الثالث، وهو "مسيرة اللاعب"، وطلبت من المصوتين عدم التفكير بمسيرة اللاعب والتركيز على الموسم الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، قررت الجائزة إضافة معيار جديد للتصويت، وهو تصرفات اللاعب وتقييمه على مستوى "اللعب النظيف".

وعن أكثر اللاعبين الفائزين بجائزة الكرة الذهبية، الأرجنتيني ليونيل ميسي هو صاحب الرقم القياسي في عدد الكرات الذهبية وحصل على 7 كرات، ويليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 5 كرات ذهبية، ثم ميشيل بلاتيني وماركو فان باستن ويوهان كرويف، حصلوا عليها 3 مرات.

جدير بالذكر، أن جائزة الكرة الذهبية 2022 شهدت مفاجأة لم تحدث منذ 16 عامًا، وهي غياب ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني، ولاعب نادي باريس سان جيرمان الحالي، عن الترشح للجائزة، إذ أنه يعد صاحب الرقم القياسي لعدد الكرات الذهبية.