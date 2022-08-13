أوساسونا يفاجئ إشبيلية في افتتاح موسم الدوري الإسباني 

المنامة - ياسر ابراهيم - انتزع أوساسونا النقاط الثلاث الأولى لهذا الموسم وذلك في افتتاح الدوري الإسباني لكرة القدم إثر فوزه المثير على ضيفه إشبيلية 2-1 في المرحلة الأولى الجمعة، ليصبح أول المتصدرين.

سجّل هدفي أوساسونا كل من المهاجم الأرجنتيني لويس إزكويل أفيلا (9) وإيمار أوروز (74 من ركلة جزاء)، فيما سجل هدف النادي الأندلسي المهاجم رافا مير (11).

وتعد بداية الموسم سيئة بالنسبة لإشبيلية رابع الموسم الماضي على الرغم من هيمنته على الكرة، إلا أنّ رجال المدرب خولن لوبيتيغي لم يتمكنوا من ترجمة هذه الهيمنة إلى أهداف لحسم النتيجة.