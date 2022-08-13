مصدر لمصراوي: 50 لاعبًا لقائمة منتخب مصر الأولية.. وفيتوريا يحدد 5 شروط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، قائمة مبدئية مكونة ما بين 40 أو 50 لاعبًا من أجل الانضمام للمنتخب المصري في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، أن فيتوريا أرسل استمارة لكل لاعب قبل الانضمام للمنتخب المصري.

وكشف المصدر، أن الاستمارة جاءت كالتالي: اسم اللاعب رباعي، النادي الذي يلعب له اللاعب حاليًا، نوع السيارة، وموقفه سواء متزوج أو غير متزوج، وعدد الابناء.

وبدأ فيتوريا مهمته مع المنتخب المصري من خلال حضور عدد من المباريات لفرق دوري We المصري مطلع أغسطس الحالي.

وتولى فيتوريا قيادة المنتخب المصري خلفًا لإيهاب جلال والذي رحل عن منصبه عقب الخسارة من إثيوبيا بنتيجة (2-0) ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، كما خسر من منتخب كوريا الجنوبية وديًا بنتيجة (4-1).

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد في التصفيات بالمجموعة الرابعة مع منتخبات: مالاوي - غينيا - إثيوبيا.