مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: نسعى لتغيير موعد مباراة السوبر المصري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك محاولات من أجل الوصول لحل حول موعد مباراة السوبر المصري السعودي والتي من المقرر أن تقام في قطر.

وكان الاتحاد القطري أعلن عن إقامة مباراة بين بطل الدوري المصري والسعودي، لتقام في التاسع من الشهر المقبل على ملعب "لوسيل" المونديالي.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" في الساعات الأولى من صباح السبت، أن هناك اتصالات مع الاتحاد القطري من أجل الوصول لحل حول هذا الموعد أو تغيير موعد المباراة.

ويأتي هذا الطلب نظرًا لاحتمالية الزمالك خوض هذه المباراة، إلا أن موعد إقامة كأس السوبر المصري السعودي يُعارض مع موعد ذهاب الدور التمهيدي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا وضعت الزمالك في مواجهة اليكت التشادي، في إطار منافسات دور الـ64.

ويتصدر الزمالك حاليًا ترتيب دوري We المصري برصيد 72 نقطة قبل نهاية المسابقة بأربع جولات، في المقابل توّج فريق الهلال السعودي بلقب الدوري موسم (2021 - 2022).