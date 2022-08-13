مصدر لمصراوي: فيتوريا يطالب بتعديل شكل الدوري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

طالب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، بتعديل شكل دوري We المصري في النسخة المقبلة بموسم (2022 - 2023).

وبحسب مصدر لـ"الخليج 365"، فإن فيتوريا طالب اتحاد الكرة بضرورة تعديل شكل الدوري في نسخته المقبلة منعًا لإجهاد اللاعبين.

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - أن فيتوريا ناقش هذا الاقتراح خلال جلسته مع مدربي أندية الدوري خلال الفترة الماضية.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، كشف عبر "الخليج 365"، أنه سلّم فيتوريا التصور الجديد لجدول مسابقة الدوري في النسخة المقبلة.

ومن المقرر أن ينطلق دوري النسخة المقبلة بداية من منتصف أكتوبر المقبل، على أن ينتهي في 30 يونيو 2023.