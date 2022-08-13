مصدر لمصراوي: اتحاد الكرة أبلغ الأهلي بتحويل شكاوي الحكام لكلايتنبرج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

صرح مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن "الجبلاية" أبلغت إدارة الأهلي بتحويل جميع شكاوي الحكام إلى مارك كلايتنبرج رئيس لجنة الحكام.

وكانت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قررت عقب مباراة فاركو، عدم خوض مباريات كأس مصر والسوبر المصري أيضًا احتجاجًا على التحكيم خلال الموسم الحالي. طالع التفاصيل

وأضاف المصدر لـ"يلا كورة"، أن اتحاد الكرة قرر تحويل شكاوي الحكام من جانب الأهلي وأندية الدوري أيضًا إلى كلايتنبرج.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد مصر المقاصة مساء غدٍ الأحد، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ولم يعلن النادي الأهلي حتى الآن أي جديد حول موقفه من خوض مباراة مصر المقاصة، بعد قرار عدم خوض المباراة.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر على يد غريمه الزمالك بنتيجة (2-1).