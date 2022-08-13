إشبيلية يفتتح الدوري الإسباني بالسقوط أمام أوساسونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

استهل فريق إشبيلية مشواره في الدوري الإسباني بالسقوط أمام أوساسونا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة.

وأقيمت مباراة إشبيلية وأوساسونا على ملعب "أل سادار" في افتتاح مسابقة الدوري الإسباني للموسم الجديد "2022-2023".

وتقدم أوساسونا بالهدف الأول سجله إزكويل أفيلا في الدقيقة التاسعة، وتعادل أشبيلية عن طريق رافاييل مير فيسنتي في الدقيقة 11، قبل أن يسجل ايمار أوروز هدف الفوز لأوساسونا في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، يحصد أوساسونا أول ثلاث نقاط له في الليجا الإسبانية هذا الموسم، بينما يظل فريق أشبيلية بلا نقاط.

وتُستأنف مباريات الجولة الأولى لليجا، غدًا السبت، بإقامة ثلاث مواجهات بين سيلتا فيجو وإسبانيول، بلد الوليد وفياريال، وبرشلونة مع رايو فاليكانو.