الامارات | «القوس والسهم لأصحاب الهمم» يُهدي الإمارات ميداليتين في «التضامن الإسلامي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى منتخب القوس والسهم لأصحاب الهمم الإمارات ميداليتين برونزيتين في مسابقة الفرق والفرق مختلط في المنافسات التي أقيمت على ميدان سارا أوغلو للرماية بقونية، ضمن فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية من التاسع إلى 18 الجاري.

وحقق حبيب البلوشي ومحمد الشحي الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق، فيما أضاف حبيب البلوشي وهيفاء النقبي الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق مختلط، ويتبقى للمنتخب فرصة إضافة ميدالية برونزية عن طريق محمد الشحي في مسابقة الفردي التي تقام اليوم.

وحقق وفدنا الرياضي المشارك بالدورة أربع ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية، إضافة إلى الميداليتين البرونزيتين لأصحاب الهمم، فقد حصد أحمد المنصوري دراج المنتخب ثلاث ميداليات بمسابقات المضمار: فاز بالذهبية في سباق الاسكراتش، لتصبح الذهبية الأولى في تاريخ مشاركات الإمارات بدورات ألعاب التضامن الإسلامي منذ انطلاقها عام 2005، كما نجح في الفوز بالميدالية الفضية في سباق الأمنيوم، والبرونزية في سباق النقاط، فيما أضاف الدراج يوسف ميرزا الميدالية الذهبية في سباق النقاط بالمضمار.

وودع الرامي حمد الكندي منافسات التراب بدورة ألعاب التضامن الإسلامي بعد تأهله إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة، محققاً رقماً قياسياً مساوياً للرقم العالمي في الجولات التأهيلية برصيد 125 طبقاً من إجمالي 125 طبقاً. وفاز الكويتي عبدالرحمن الفيحان بالمركز الأول والميدالية الذهبية بمسابقة «رماية تراب فردي رجال»، بينما حل مواطنه طلال الرشيدي في المركز الثاني ونال الفضية، فيما حقق الرامي القطري راشد العذبة الميدالية البرونزية.

وأنهى الرباع الشيخ خالد منتصر القاسمي منافسات الخطف بوزن 67 كغ برفع الأثقال بمحاولة واحدة ناجحة من ثلاث محاولات، محققاً وزن 95 كغ في المحاولة الأولى.

ويشارك منتخب رفع الأثقال اليوم عن طريق الرباع أحمد مصطفى بوزن 81 كغ للرجال، حيث تقام المنافسات على المركز الدولي للمعارض بقونية، كما يشارك منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية بسباق الطريق فئة الفردي العام للرجال لمسافة 130 كم، ويمثلنا فيه ستة دراجين هم: يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري، وجابر المنصوري، وخالد المعيوف، وسيف الكعبي، ووليد النقبي، بينما يشارك منتخبنا الوطني للدراجات للسيدات بثلاث لاعبات في سباق الفردي العام للطريق لمسافة 100 كم هن: صفية الصايغ، وشيخة عيسى، وزهرة حسين.

ويستهل منتخب السباحة مشواره بالدورة من خلال مشاركة مهرة الشحي بسباق 100 متر ظهر، حيث تقام المنافسات على المسبح الأولمبي بقونية، كما يخوض اللاعب حبيب البلوشي غداً منافسات الفردي للقوس والسهم المركب لأصحاب الهمم.

• ودع الرامي حمد الكندي منافسات «التراب» بعد أن حقق رقماً قياسياً مساوياً للرقم العالمي في الجولات التأهيلية.