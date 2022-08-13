الامارات | مجلس أبوظبي الرياضي يدشن برنامج «مديري الفرق»

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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أبوظبي الرياضي يدشن برنامج «مديري الفرق» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تدشين برنامج «مديري الفرق» لرفع كفاءة وجودة الأداء ورفد المنظومة الإدارية في أندية أبوظبي بمزيد من الخبرات والتجارب المتقدمة. ويستهدف البرنامج 30 مشاركاً، ويستمر حتى ديسمبر المقبل.
ويجتاز المرشح خلال فترة التدريب العديد من الدورات، ليصل عدد من المتميزين وبحسب التقييم النهائي إلى فترة معايشة خارجية لمدة 10 أيام في أحد أندية أوروبا.
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