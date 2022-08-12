«كوب خمر».. وسائل إعلام تكشف حقيقة تواجد أحمد فتوح داخل «ديسكو» بالساحل الشمالي

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو له زعم متداولوه أنه أثناء تواجده في أحد الديسكوهات في منطقة الساحل الشمالي، وأنه "كان يحمل في يده كوبًا من المشروبات الكحولية".

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر في نادي الزمالك، قوله إنه سيتم التأكد من صحة فيديو اللاعب أحمد فتوح وكشف حقيقة تواجده في الساحل الشمالي، لافتاً إلى أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ذلك.

وأكد المصدر أن جميع لاعبي الزمالك يتجه تركيزهم خلال الفترة الحالية نحو مباريات الدوري المصري الممتاز، لحسم لقب البطولة، بجانب مباريات كأس مصر.

كما نقل الموقع عن مصدر آخر بنادي الزمالك قوله إن هناك بعض الأشخاص الذين يروجون للإشاعات خلال الفترة الحالية؛ من أجل تشتيت تركيز لاعبي الفريق الأبيض في هذه الفترة الحاسمة من المباريات، مطالبًا الجماهير عدم الانسياق وراء تلك الأنباء المغرضة التي يكمن الغرض منها هو إثارة حالة من البلبلة.

وفي السياق ذاته، نقل الموقع عن أحد المصادر المقربة من أحمد فتوح، تأكيده أن من ظهر في مقطع الفيديو بالفعل هو لاعب نادي الزمالك، موضحاً أن "الفيديو قديم ويعود إلى فترة وجود اللاعب في صفوف نادي سموحة".

وأضاف أن الكوب الذي كان يحمله أحمد فتوح في الفيديو "عصير وليس مشروبات كحولية كما زعم البعض".

وفي سياق آخر، نشر أحمد فتوح، صورته خلال مشاركته في تدريبات فريق الزمالك الذي أقيم مساء الجمعة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي.

ونشر فتوح صورته من تدريب الزمالك، معلقًا عليها بـ"ايموشن ضحك" دون أن يكتب أي شيء آخر على الصورة.