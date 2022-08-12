بعد الحكم.. هل يدخل نادي الزمالك في دوامة جديدة بسبب حبس مرتضى منصور؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تعرض نادي الزمالك لصدمة قوية تهدد رئيس مجلس إدارة النادي، مرتضى منصور، بالعزل من منصبه في غضون أيام، في ظل النجاحات التي يحققها الفريق بعد التتويج ببطولة كأس مصر والاقتراب من حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وكان محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، قد أعلن قبل أيام، عن صدور حكم نهائي واجب النفاذ فوراً بحبس مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة شهر مع الشغل، لتشتعل الأجواء في النادي الأبيض.

وبعد الإعلان عن الحكم، ظهر مرتضى منصور عبر قناة ناديه الرسمية يسخر من كونه تعرض للسجن بالفعل مثلما أشار البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفض منصور الاعتراف بالحكم الصادر بحقه، وما زال يؤدي عمله وحياته الطبيعية بحرية دون أي قيود أو ملاحقات أمنية.

ماذا تقول اللائحة؟

وتنص المادة (41) من لائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة الاسترشادية المُعدة سلفاً من خلال اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وفقا لقانون الرياضة 71 لسنة 2017، على زوال عضوية أي من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتشير اللائحة إلى أنه في هذه الحالة يصدر مجلس الإدارة الأبيض قرارا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.

ونفى نادي الزمالك، في بيان رسمي، اتخاذ مجلس الإدارة قراراً بعزل مرتضى منصور، أو وصول أي شيء من وزارة الشباب والرياضة يفيد بذلك.

دراسة الموقف

وتقول شبكة "سكاي نيوز عربية" إن وزارة الشباب والرياضة تعكف من خلال المسئولين القانونيين لديها على دراسة موقف رئيس النادي بالكامل والاطلاع على حيثيات الحكم الصادر ضده.

وأشارت الشبكة إلى أن وزارة الشباب والرياضة قد تعلن - في أي وقت - عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك، خاصة إذا تم سجنه بالفعل وتم تنفيذ الحكم.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن مصدر قانوني قوله إن منصور قد يتلاشى العزل والحبس إذا ما نجحت مساعي التصالح مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد رفع دعوى سب وقذف ضد مرتضى منصور قبل أن يحصل على حكم بإدانته وحبسه.

وتنص المادة "18" بجواز التصالح في قضايا السب والقذف وزوال الحكم بالسجن ورفع العقوبة على الشخص الذي تمت إدانته.

ماذا بعد العزل؟

وأوضحت "سكاي نيوز عربية" أنه في حالة صدور قرار بعزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس لنادي الزمالك، فلن يضطر النادي للدخول من جديد في دوامة حل المجلس وتعيين إدارة مؤقتة.

ووفقاً للائحة، فإنه سيتم فتح باب الترشيح على مقعد الرئيس في انتخابات تكميلية، وكذلك لمنصب رئيس النادي الذي شغله مصطفى هدهود قبل أن يتقدم باستقالته.

كما سيتولى منصب رئيس نادي الزمالك أكبر الأعضاء سناً في مجلس الإدارة بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد للقلعة البيضاء.