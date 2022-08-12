بمشاركة مصطفى محمد.. ليل يحرم نانت من الانتصار الأول بتعادل مثير في الدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حسم التعادل الإيجابي مواجهة نانت وليل بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الفرنسي للموسم الجاري.

وأقيمت مباراة نانت وليل على ملعب "لا بوجوار" في افتتاح لقاءات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لموسم "2022-2023".

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد أساسيًا في تشكيل نانت للمرة الأولى هذا الموسم، وتم استبداله في الدقيقة 78.

وافتتح نانت التسجيل في الدقيقة 28 عن طريق موسيس سيمون، قبل أن يتعادل ليل في الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة، يصل ليل للنقطة الرابعة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يحصد نانت النقطة الثانية ويظل بلا أي انتصار بعد تعادله سلبيا في الجولة الأولى أمام أنجيه، ليحتل المركز التاسع حاليا.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة سريعة من جانب ليل والذي كان الأكثر خطورة وسيطرة على مجريات المباراة في الدقائق الأولى.

وكاد نانت أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 25 ولكن حرمت العارضة اللاعب سيمون من هز شباك ليل.

وفي الدقيقة 28 نجح موسيس سيمون من افتتاح التسجيل وإحراز الهدف الأول في المباراة، ليتقدم نانت على ليل بنتيجة 1-0.

وكان ليل قريبا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 34 بعد رأسية رائعة من بامبا ولكن تصدى حارس نانت للكرة ببراعة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نانت على ليل بهدف نظيف بمسابقة الدوري الفرنسي.

وحرمت العارضة فريق ليل من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 54 بعد رأسية رائعة من أحد لاعبيه.

واستمرت محاولات ليل بحثا عن إحراز التعادل ولكن بدون جدوى، حيث أهدر لاعبوه العديد من الفرص التهديفية أمام مرمى نانت.

وفي الدقيقة 76 نجح أخيرا ليل في تسجيل هدف التعادل عن طريق إيسمايلي، لتصبح النتيجة 1-1.

وفي الدقيقة 78، خرج مصطفى محمد من أرض الملعب بعدما تم استبداله من جانب المدير الفني لنانت.

وانتهت المباراة بالتعادل بين نانت وليل بنتيجة 1-1، ليحصد كل فريق على نقطة واحدة من الجولة الثانية بالدوري الفرنسي.