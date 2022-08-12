"سوبر هاتريك" منسي يقود البنك الأهلي لربع نهائي الكأس بعد مباراة ماراثونية أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تأهل فريق البنك الأهلي إلى دور ربع نهائي النسخة الجارية من بطولة الكأس بعد الفوز في مباراة ماراثونية جمعته مساء اليوم الجمعة بنظيره إنبي.

وتقدم البنك الأهلي بهدف في الدقيقة 24 عن طريق لاعبه ناصر منسي قبل أن يتعادل مصطفى شلبي لإنبي في الدقيقة 37 ثم أضاف اللاعب ذاته هدفًا ثانيًا لفريقه بالدقيقة 39 قبل أن يتعادل ناصر منسي بهدف ثانِ بالدقيقة 45.

ولجأ الفريقان لأشواط إضافية عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق قبل أن يتقدم جون إيبوكا بهدف ثالث لإنبي بالدقيقة 92 ثم تعادل ناصر منسي للمرة الثالث لفريقه بهدف بالدقيقة 106 قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الرابع له ولفريقه بالدقيقة 115 ولكن تعادل إيبوكا بهدف قاتل بالدقيقة 120.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق البنك الأهلي الذي فاز بنتيجة 3 -1

وجاء تشكيل البنك الأهلي لمواجهة إنبي كالتالي:محمود الزنفلي ـ أمير مدحت ـ أحمد ياسين- أسامة إبراهيم - إسحاق يعقوبو - محمد فتحي -أحمد سعيد -محمود سيد - كريم بامبو - محمود قاعود - ناصر منسي.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: أحمد صبحي - أحمد العش - محمد لعبة - أحمد ياسر - عاصم صلاح- محمد هلال - أسامة فيصل - موسي دياوارا- محمد بسيوني

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وتقدم نادي البنك الأهلي بهدف عن طريق لاعبه ناصر منسي بالدقيقة 24 من عمر اللقاء بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى إنبي محمود جاد.

وردّ إنبي سريعاً بتسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه مصطفى شلبي بالدقيقة 37.

وأضاف مصطفى شلبي الهدف الثاني لإنبي بالدقيقة 39 بعدما وصلته تمريرة رائعة من زميله أحمد العجوز داخل منطقة الجزاء ليُسكنها الشباك.

وأوقف حكم اللقاء المباراة في الدقيقة 45 للتأكد من صحة الهدف الثاني الذي سجله لاعب البنك الأهلي ناصر منسي قبل إعلان صحته في الدقيقة 45+4.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ليلجأ الفريقيان لشوطين إضافيين.

واستغل إنبي خطأ حارس مرمى البنك الأهلي إبعاد الكرة لترتطم الكرة في جسد لاعب إنبي مصطفى شلبي الذي مررها لزميله جون إيبوكا داخل منطقة الجزاء ليُسجل الهدف الثالث 93.

وسجل ناصر منسب الهدف الثالث لفريق البنك الأهلي في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الإضافي الثاني.

وأنقذ مدافع البنك الأهلي هدفًا من خط المرمى في الدقيقة 115 ليرد ناصر منسي بهدف رابع له ولفريقه باللقاء بالدقيقة 116.

وخطف إنبي تعادلاً قاتلاً بالدقيقة 121 عن طريق لاعبه جون إيبوكا.

وابتسمت ركلات الترجيح لفريق البنك الأهلي الذي فاز بنتيجة 3-1.