إميان يحول للأهلي جزء من قيمة صفقة آليو بادحي

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى النادي الأهلي إخطارًا بتحويل نصف مليون دولار لحساباته البنكية من إميان الفرنسي، كجزء من صفقة انتقال السنغالي آليو بادجي للنادي الفرنسي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأهلي تلقى إخطارًا بتحويل نصف مليون دولار من قيمة الصفقة مع تعهد بسداد باقي المستحقات المالية خلال الأيام المقبلة.

وكان الأهلي قد أرسل إخطارًا رسميًا لإميان، يطلب فيه تحويل مستحقات صفقة انتقال اللاعب فورًا، حيث أكد مصدر بالنادي الأهلي: "قيمة صفقة انتقال بادجي لإميان هي 2 مليون دولار بجانب 20% من إعادة بيع النادي الفرنسي للاعب السنغالي خلال الموسمين الأول أو الثاني".

وأضاف المصدر: "الأهلي كان قد تعاقد لشراء اللاعب من رابيد فيينا النمساوي مقابل 2.2 مليون دولار، بينما تمت إعارته الي أنقرة جوجو التركي مقابل 200 ألف دولار، ثم تمت إعارته مرة أخرى، لمدة موسم لإميان مقابل 500 ألف دولار".

وأكمل: "ثم بيعه نهائيًا مقابل 2 مليون دولار بجانب 20% من إعادة بيعه، ليكون الأهلي قد ربح من تلك الصفقة 500 ألف دولار بخلاف 20% من إعادة بيعه مستقبلاً".

يذكر أن الأهلي يبحث حاليًا عن مهاجم جديد لانتدابه خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري، بعد انتقال المدافع المغربي بدر بانون، إلى قطر القطري، واقتراب رحيل لويس ميكيسوني أيضًا، مما يتيح للأهلي التعاقد مع 2 محترفين جدد لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل.