الأهلي يتقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

يقوم محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي بتكليف من مجلس إدارة النادي، غدًا السبت، بتقديم بلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.

يأتي ذلك بسبب تجاوزات رئيس الزمالك وتطاوله على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والعديد من مسئولي القلعة الحمراء بشكل غير لائق وتوجيه السباب والشتائم والتحدث بألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون.

هذا بالإضافة إلى قيام رئيس الزمالك بتوجيه اتهامات باطلة، والخوض في الأعراض، والإساءة لسمعة العائلات ومخالفة قيم وتقاليد المجتمع المصري.

ويأتي في البلاغ الذي سوف يتم تقديمه من جانب المستشار القانوني للأهلي، غدًا السبت، مدعومًا بالمستندات أن النادي الأهلي ومسئوليه سلكوا كافة الطرق القانونية لإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك المتكررة وغير المبررة عبر قناة ناديه، وأن هناك أحكاما نهائية صدرت بحق المذكور ولم يتم تنفيذها حتى الآن ولا يزال موجودًا في موقعه.

ويتضمن بلاغ الغد أيضًا قيام رئيس الزمالك في مداخلاته التلفزيونية مع قناة ناديه بالتقليل من شأن الأحكام القضائية التي صدرت بحقه بدعوى أنها لن تكون رادعة له ولا تمثل له مراجعة مع نفسه حيال التصرفات التي يرتكبها والتي لا تتفق مع قيمة النادي الكبير الذي يترأسه ولا عمره الذي تجاوز السبعين عامًا.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت قبل ثلاثة أيام حكمًا ضد مرتضى منصور في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي بالسجن لمدة شهر مع الشغل، وإلزامه بأتعاب المحاماة بتهمة السب والقذف والطعن فى الأعراض بحق محمود الخطيب، وخدش سمعة العائلات والإزعاج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى ولم يتم تنفيذ هذا الحكم النهائي حتى الآن.‏