تريزيجيه يبدع في فوز طرابزون على هاتاي سبور بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - قاد محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني، فريقه طرابزون التركي، للفوز على ضيفه هاتاي سبور، على ملعب شينول جونيش، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري التركي.

أحداث المباراة

أداء جيد من تريزيجيه في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة.

في الدقيقة 13، سدد تريزيجيه كرة رائعة على يسار حارس هاتاي سبور، لكن تصويبة نجم الأهلي السابق مرت بجوار القائم بقليل.

وبعد دقائق قليلة، عاد تريزيجيه من جديد بفرصة أخرى خطيرة تألق حارس هاتاي سبور في التصدي لها ببراعة.

وفي الدقيقة 28، فرصة ثالثة لطرابزون عبر تريزيحيه أيضًا، بعدما مر من المدافع وسدد كرة أبعدها الحارس من جديد.

وجاء الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 32، عن طريق المهاجم آندرياس كورنيليوس، لكن الحكم قام بإلغاءه بسبب تسلل تريزيجيه في بداية الهجمة.

ومع بداية الشوط الثاني، مر تريزيجيه من على طرف الملعب ببراعة وحول عرضية أرضية خطيرة فشل زميله في تسجيلها بعد تألق كبير من حارس هاتاي.

وبتصويبة بعيدة المدى، نجح عبدالقادر عمر في تسجيل هدف طرابزون الأول في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، قام مدرب طرابزون بتبديل تريزيجيه، لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز فريقه بهدف مقابل لا شيء.

وكان تريزيجيه قد شارك في افتتاحية مباريات فريقه بالدوري، والتي جمعت فريقه بإسطنبول سبور، على ملعب الأخير، وانتهت بفوز بطل الدوري التركي الموسم الماضي، بثنائية نظيفة.

ورفع الفوز رصيد طرابزون إلى 6 نقاط بعد الفوز بأول جولتين في مشوار الحفاظ على لقبه كبطل للدوري التركي.