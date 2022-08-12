وائل جمعة يدعم رياضة البادل تنس: "تناسب كل الأعمار"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

افتتح الكابتن وائل جمعة مدير منتخب مصر السابق، ملاعب جديدة لرياضة البادل التنس، مؤكدا على أهمية اللعبة في الفترة الحالية وخاصة مع النجاحات التي حققها الفريق القومي في المحافل الرياضية العالمية.

وأضاف جمعة في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم أكن أمارس اللعبة من قبل، لكن حينما جاءت الفرصة استمتعت للغاية بالتجربة وشعرت بضرورة المساهمة في انتشارها بين أكبر عدد ممكن من الجمهور".

كانت لعبة البادل قد خرجت من دولة المكسيك في الستينيات قبل انتشارها في أنحاء العالم وظهرت داخل مصر تحديدا منذ عام 2014 وهي عبارة عن مزج بين لعبتي التنس والاسكواش، حيث تُلعب بفرق زوجية داخل ملعب مربع صغير مُحاط بسور زجاجي ويضم في المنتصف شبكة ويجب أن تكون المضارب مصنوعة من الفوم.

وتابع نجم النادي الأهلي السابق: "البادل تنس رياضة حديثة بعض الشيء بالمقارنة بألعاب أخرى عريقة مثل كرة القدم لكنها تستهدف أعمار مختلفة بداية من 10 سنوات حتى فترة ما بعد الـ 60، لذلك يمكنها استيعاب شرائح عديدة من المجتمع".

وحضر الافتتاح عدد من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين من بينهم محمد أبوجبل حارس مرمى منتخب مصر، والإعلامي إسلام الشاطر، والحارس المخضرم عصام الحضري، الذين تجولوا في المكان لمشاهدة 4 ملاعب للبادل تنس وملعب كرة قدم خماسي باسم الكابتن وائل جمعة.

وتلقى لعبة البادل تنس رواجا في السنوات الأخيرة داخل مصر واهتمام بالغ من قِبل نجوم كرة القدم من بينهم الكابتن وائل جمعة وشارك عدد من اللاعبين الكبار في البطولات المحلية مثل مهاجم الأهلي السابق عماد متعب وقائد الزمالك السابق حازم إمام وقائد المنتخب المصري أحمد حسن.