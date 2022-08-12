شباب مصر للسلة يتأهلون لكأس العالم بعد بلوغهم نهائي إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تأهل منتخب مصر للشباب لكرة السلة إلى كأس العالم 2023 المقرر إقامتها في المجر، وذلك بعد بلوغه نهائي إفريقيا تحت 18 سنة إثر فوزه على أنجولا في نصف النهائي.

وسوف يلتقي منتخب مصر لكرة السلة في نهائي إفريقيا تحت 18 سنة مع منتخب مدغشقر الذي اطاح بشباب مالي حامل اللقب من نصف نهائي البطولة بعد الفوز عليه بنتيجة 84-81.

وستقام المباراة النهائية بين منتخب مصر ومدغشقر يوم الأحد المقبل 14 أغسطس في الـ4.30 مساء.

بينما تقام مباراة أنجولا ومالي على المركز الثالث يوم الأحد 14 أغسطس في الـ1.30 ظهرا.

وفاز منتخب مصر لكرة السلة تحت 18 على نظيره الأنجولي بنتيجة 67-57، ضمن منافسات نصف نهائي إفريقيا لكرة السلة.

وحسم شباب مصر الفترة الأولى لصالحهم بنتيجة 14-12، ثم واصلوا تفوقهم وحسموا الثانية لصالحهم بنتيجة 15-12، لينتهي الشوط الأول بتقدم شباب الفراعنة بنتيجة 29-24.

ثم حسم المنتخب المصري الفترة الثالثة بنتيجة 16-13، ليتقدم في النتيجة الإجمالية بنتيجة 45-37، قبل أن يحسم شباب المنتخب المواجهة لصالحهم بفارق 10 نقاط عند النتيجة 67-57.

ويعد محمد هندي لاعب مصر الأكثر تسجيلا للنقاط في صفوف شباب الفراعنة برصيد 15 نقطة.

وبذلك يعود منتخب مصر للشباب للمباراة النهائية مرة أخرى بعد غياب عن الوصول إلى نهائي البطولة في 3 نسخ متتالية منذ اخر وصول إلى النهائي وكان ذلك في 2014 وأقيمت أيضا في مدغشقر.

ويعد أخر لقب لمنتخب الشباب لكرة السلة تحت 18 سنة قد تحقق في نسخة 2014 التي أقيمت في مدغشقر عند فوز منتخب مصر أنذاك على نظيره التونسي في المباراة النهائية بنتيجة 80-69.

ويعد منتخب مصر للشباب هو ثاني أكثر الفرق تتويجا ببطولة افريقيا تحت 18 سنة برصيد 5 ألقاب وبفارق لقبين عن منتخب نيجيريا الأكثر فوزا بالبطولة برصيد 7 بطولات.