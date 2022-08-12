كرة يد.. الزمالك يُعلن التعاقد مع شادي خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك، اليوم الجمعة إتمام إجراءات التعاقد مع شادي خليل لاعب فريق سبورتنج لكرة اليد لمدة 3 سنوات.

ووقع اللاعب، بحسب بيان صادر عن الزمالك، على العقود خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

وأوضح الزمالك عبر البيان ذاته أن التعاقد مع شادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء في إطار خطة مجلس إدارة النادي التي تهدف إلى تدعيم كل الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة لحصد المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة.