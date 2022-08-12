بالون دور.. غياب ميسي ونيمار.. وصلاح ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

دخل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية عام 2022.

ومن المقرر أن تعلن مجلة "فرانس فوتبول" عن اسم الفائز في 17 أكتوبر المقبل،حيث يعتبر آخر فائز بالجائزة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليحققها نجم باريس سان جيرمان، للمرة السابعة في تاريخه.

ورغم فوز ميسي بالجائزة إلا أنه لم يدخل قائمة الـ30 لاعبًا خلال هذه النسخة في مفاجأة من العيار الثقيل، كما غاب زميله في الفريق النجم البرازيلي نيمار.

المجلة الفرنسية الشهيرة أعلنت عن جوائز أخرى بجانب الكرة الذهبية للرجال والسيدات، حيث سيتم اختيار أفضل حارس مرمى "جائزة ياشين" وأفضل لاعب صاعد "جائزة كوبا"، وجائزة أفضل مهاجم وأفضل نادٍ في العالم.

الأسماء المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد "جائزة كوبا"

جافي (برشلونة)

إدواردو كامافينجا (ريال مدريد)

كريم أديمي (بوروسيا دورتموند)

جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند)

ريان جرافينبرخ (بايرن ميونيخ)

جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)

نونو مينديش (باريس سان جيرمان)

بوكايو ساكو (آرسنال)

فلوريان فريتز (باير ليفركوزن)

جاشكو جفارديول (ريد بول لايبزيج)

الأسماء المرشحة للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى "جائزة ياشين"

إيدرسون (مانشستر سيتي)

أليسون بيكر (ليفربول)

تيبو كورتوا (ريال مدريد)

ياسين بونو (إشبيلية)

مايك ماينيان (ميلان)

كيفين تراب (إينتراخت فرانكفورت)

هوجو لوريس (توتنهام هوتسبير)

مانويل نوير (بايرن ميونيخ)

إدوار ميندي (تشيلسي)

يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)

المرشحات للفوز بجائزة أفضل لاعبة:

كريستياني إندلر (أولمبيك ليون)

لينا أوبيردورف (فولفسبورج)

كاديدياتو دياني (باريس سان جيرمان)

كاترينا ماكاريو (أولمبيك ليون)

أليكسيا بوتياس (برشلونة)

سيلما باشا (أولمبيك ليون)

فيفيان ميديما (آرسنال)

فريدولينا (برشلونة)

سام كير (تشيلسي)

لوسي برونز (برشلونة)

الأسماء المرشحة للفوز بالكرة الذهبية:

تيبو كورتوا (ريال مدريد)

رفائيل لياو (ميلان)

محمد صلاح (ليفربول)

جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ)

كريستوفر نكونكو (ريد بول لايبزيج)

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

لويس دياز (ليفربول)

يرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)

رياض محرز (مانشستر سيتي)

كاسيميرو (ريال مدريد)

هيونج سون مين (توتنهام هوتسبير)

فابينيو (ليفربول)

كريم بنزيمة (ريال مدريد)

مايك ماينيان (ميلان)

هاري كين (توتنهام هوتسبير)

داروين نونيز (ليفربول)

فيل فودين (مانشستر سيتي)

ساديو ماني (بايرن ميونيخ)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

أنطونيو روديجر (ريال مدريد)

لوكا مودريتش (ريال مدريد)

سبيستيان هالر (بوروسيا دورتموند)

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

فيرجيل فان دايك (ليفربول)

دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس)