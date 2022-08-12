100 يوم على انطلاق كأس العالم 2022.. قطر تستعد لتتويج جهود 12 عاما من العمل

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي أن نهائي مونديال قطر -الذي سيقام في ملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل تزامنا مع اليوم الوطني للدولة- تتويج لجهود 12 عاما من العمل المتواصل استعدادا للحدث العالمي بداية من لحظة تقديم ملف قطر لاستضافة البطولة.

وبمناسبة انطلاق العد التنازلي لـ100 يوم على صفارة البداية اليوم الجمعة أضاف الذوادي "قطعنا شوطا كبيرا وأنجزنا الكثير في فترة قصيرة نسبيا، فقد ساعد فوزنا باستضافة المونديال في تسريع وتيرة التنمية في البلاد تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث نجحنا في إنشاء بنية تحتية متميزة، كما قدمنا مستوى عالميا في مجال استضافة الأحداث الرياضية، وأنجزنا العديد من المشاريع على الصعيدين الإنساني والاجتماعي تعود بالنفع على قطر والعالم".

وتابع "أكدنا منذ اليوم الأول أن الأمر لا يقتصر على مجرد تنظيم منافسات في كرة القدم على مدى 29 يوما، فنحن نسعى إلى تقديم نموذج ملهم للأجيال المقبلة، فقد أردنا تعليم الشباب في قطر والعالم العربي إمكانية تحقيق ما قد يبدو مستحيلا، لقد ساور الكثيرين الشك في قدرة قطر على استضافة بطولة بهذا الحجم، ولكن الجميع يشهدون الآن قدرتنا على إنجاز ذلك على أرض الواقع".



بنية تحتية متكاملة

من جهته، أشاد المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المهندس ياسر عبد الله الجمّال بالدور الذي لعبه الجميع في اللجنة العليا وشركائها على طريق الإعداد للبطولة.

وقال الجمّال "نفخر بما أنجزناه من مشاريع، وبما بذلناه من جهود على مدى السنوات الماضية لتنفيذها على أكمل وجه، كانت مجرد أحلام وأفكار ورؤى، والآن أصبحت لدينا بنية تحتية متكاملة على أحدث طراز، ومرافق متميزة يستخدمها الجميع في كل يوم، ما أروع رؤية إرث البطولة يحدث تغييرا ملموسا في حياة الناس حتى قبل انطلاق منافسات البطولة!".

وكان المهندس ياسر الجمّال قد انخرط في الإعداد لاستضافة البطولة منذ اللحظات الأولى، ولعب دورا مهما في تنفيذ البنية التحتية اللازمة لاستضافة المونديال، بما في ذلك الملاعب السبعة التي جرى تشييدها بالكامل خصيصا للمونديال، فضلا عن تطوير ملعب خليفة الدولي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022 ناصر الخاطر -الذي لعب دورا بارزا في التحضير للبطولة منذ مرحلة تقديم ملف الاستضافة- إن الجماهير على موعد مع تجربة استثنائية تفوق توقعاتها في نهاية هذا العام.



نسخة استثنائية للمونديال

وأضاف الخاطر "ستشهد الجماهير القادمة من أنحاء العالم طيب الترحاب في قطر، وستلمس شغفا كبيرا بكرة القدم وبالبطولة المرتقبة، فإذا كنت من عشاق كرة القدم فتأكد أنك ستكون في المكان المناسب، فأنت على موعد مع المونديال الأكثر تقاربا في المسافات في تاريخ كأس العالم، وسيكون بإمكانك حضور عدد أكبر من المباريات، إضافة إلى الاستمتاع بالكثير من الأنشطة خارج ملاعب البطولة بفضل العديد من معالم الجذب السياحية والخيارات الترفيهية المتنوعة، وأدعو الجميع إلى المبادرة بحجز مقاعدهم لحضور نسخة استثنائية من المونديال".

وتستعد قطر للترحيب بعشاق الساحرة المستديرة في أول نسخة من المونديال تقام في العالم العربي والشرق الأوسط، لتتاح الفرصة أمام المشجعين من كافة أنحاء العالم للتعرف على قطر والمنطقة والثقافة العربية الأصيلة.

وستمثل هذه البطولة نقطة تحول في تاريخ قطر والمنطقة، حيث ستترك إرثا سيضع معايير جديدة على صعيد تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى في المستقبل.

يشار إلى أن مونديال قطر 2022 سينطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور في ملعب البيت، وتشهد البطولة 64 مباراة على مدى 29 يوما، ويسدل الستار على المنافسات يوم 18 ديسمبر/كانون الأول في ملعب لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.

المصدر: الجزيرة