بنزيما الأوفر حظاً وميسي خارج القائمة.. الإعلان عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

المنامة - ياسر ابراهيم - غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة من 30 لاعبا مرشحا لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا لأفضل لاعب في العالم.

ويعدّ غياب ميسي حدثا تاريخيا، فلم يسبق للنجم الأرجنتيني -الذي يعتبر الأكثر تتويجا بالجائزة في 7 مناسبات آخرها في العام الماضي- أن غاب عن قائمة المرشحين منذ 2006. وكان ضمن قائمة الثلاثة الأوائل بشكل مستمر منذ 2007 باستثناء نسخة 2018.

وخرج ميسي (35 عاما) من قائمة المرشحين بسبب تراجع مستواه في عامه الأول مع باريس سان جيرمان، حيث سجل 11 هدفا فقط في جميع المسابقات، وفشل في مساعدة الفريق على تجاوز الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

وشهدت القائمة أيضا غياب نيمار النجم البرازيلي وزميل ميسي في باريس سان جيرمان، في حين يوجد النجمان العربيان محمد صلاح ورياض محرز إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج بالجائزة 5 مرات.

ومن المقرر أن يتم منح الجائزة يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويبدو النجم الفرنسي لريال مدريد كريم بنزيمة أكبر المرشحين للفوز بالجائزة للمرة الأولى في تاريخه.

وتوج بنزيمة بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي مع ريال مدريد، وكان هداف الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، وأحرز 44 هدفا في 46 مباراة مع فريقه في الموسم الماضي.

وتم تعديل نظام الجائزة بداية من الموسم الحالي، وأصبحت تخص أداء اللاعبين خلال الموسم الرياضي بدلا من العام الميلادي الذي كان معتمدا سابقا.



إليكم قائمة بأسماء المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية وفق إعلان المجلة الفرنسية:-

1- ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول)

2- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

3- بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

4- لويس دياز (ليفربول)

5- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ - برشلونة)

6- مايك ماينيان (ميلان)

7- هاري كين (توتنهام)

8- داروين نونيز (ليفربول)

9- فيل فودين (مانشستر سيتي)

10- ساديو ماني (ليفربول - بايرن ميونخ)

11- تيبو كورتوا (ريال مدريد)

12- رافائيل لياو (ميلان)

13- محمد صلاح (ليفربول)

14- كريستوفر نكونكو (لايبزيج)

15- جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)

16- رياض محرز (مانشستر سيتي)

17- هيونغ مين سون (توتنهام)

18- كاسيميرو (ريال مدريد)

19- فابينيو (ليفربول)

20- كريم بنزيما (ريال مدريد)

21- سيباستيان هالر (أياكس أمستردام)

22- لوكا مودريتش (ريال مدريد)

23- أنطونيو روديجر (ريال مدريد - تشيلسي)

24- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

25- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

26- دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس)

27- فيرجيل فان دايك (ليفربول)

28- جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

29- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

30- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي - (بروسيا دورتموند).

(وكالات)