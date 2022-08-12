الأهلي يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد رئيس الزمالك وقناته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تقدم النادي الأهلي ببلاغ للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة نادي الزمالك؛ لمخالفة الأعراف والمواثيق وضوابط العمل الإعلامي ومدونة سلوك الإعلام الرياضي.

وجاءت شكوى الأهلي لما جاء على لسان رئيس نادي الزمالك في مداخلاته التليفونية مؤخرًا مع القناة، وما تضمنته هذه المداخلات من تجاوزات وسباب واتهامات باطلة وألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون في حق رئيس الأهلي ومدير الكرة بالنادي بجانب قيام رئيس الزمالك بالخروج عن قيم المجتمع المصري والإساءة إلى سمعة العائلات وخدش حياء المواطنين بعبارات لا يجب أن تصدر من شخص تجاوز عمره السبعين عامًا، بالإضافة إلى استفزازه للملايين من جماهير الأهلي ومحاولة إثارة الفتنة في الشارع الرياضي.

وكذلك ما وصفه البعض بالسخرية من أحكام القضاء الواجبة النفاذ؛ خاصة بعدما أصدرت المحكمة الاقتصادية قبل ثلاثة أيام حكمًا ضده في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي بالسجن لمدة شهر مع الشغل، وإلزامه بأتعاب المحاماة بتهمة السب والقذف والطعن فى الأعراض بحق محمود الخطيب رئيس الأهلي، وخدش سمعة العائلات والإزعاج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى ولم يتم تنفيذ هذا الحكم النهائي حتى الآن.