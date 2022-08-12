عودة مبابي وظهور سانشيز.. قائمة باريس سان جيرمان أمام مونبلييه بالدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن كريستوف جالتيير المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمواجهة مونبلييه، غدًا السبت، في مسابقة الدوري الفرنسي.

ويحتضن ملعب "بارك دي برانس" مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبلييه في تمام الساعة التاسعة مساءً بالجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وشهدت قائمة النادي الباريسي عودة كيليان مبابي بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي تسببت في غيابه عن الجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي، كما يتواجد ريناتو سانشيز أحدث صفقات نادي العاصمة الفرنسية لأول مرة في القائمة.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس، دوناروما، سيرجيو ريكو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، برسنيل كيمبيمبي، سيرجيو راموس، ماركينيوس، عبدو ديالو، نونو مينديز.

خط الوسط: ماركو فيراتي، لياندرو باريديس، خوان بيرنات، دانيلو بيريرا، ريناتو سانشيز، هوجو إيكيتيكي، نوردي موكيلي، فيتينيا، بابلو سارابيا.

خط الهجوم: نيمار، كيليان مبابي، ليونيل ميسي.

وحقق سان جيرمان الفوز في الجولة الأولى من الدوري على كليرمون فوت بخماسية نظيفة، كما انتصر مونبلييه على تروا بنتيجة 3-2.