حواش يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك بعد كأس العرب للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

قال أحمد نادر حواش، لاعب إنبي ومنتخب مصر للشباب، إنه يحلم بتكرار تجربة محمد صلاح، نجم ليفربول، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَ عروضًا من الأهلي أو الزمالك بعد خوضه بطولة كأس العرب الأخيرة.

وخاض أحمد نادر حواش مع منتخب الشباب بطولة كأس العرب التي أقيمت في السعودية، وخسرها الفراعنة الصغار في النهائي على يد صاحب الأرض بركلات الترجيح.

وصرح حواش لقناة "أون تايم سبورتس 1"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، "بطولة كأس العرب للشباب منحتنا ثقة وخبرات كبيرة بعد الاحتكاك مع مدارس قوية، والجماهير ساندتنا في المباريات وحتى التدريبات، ونتمنى إسعادهم بلقب كأس أفريقيا".

وأضاف لاعب إنبي "أصعب مباراة في بطولة كأس العرب للشباب كانت أمام المغرب، وقدمت أفضل مستوياتي في مباراة الجزائر".

وأكمل حواش "تلقيت عرضًا لخوض معايشة في هامبورج الألماني، أي لاعب يتمنى الاحتراف وتكرار تجربة محمد صلاح، أريد خوض المعايشة، لكن القرار ليس في يدي، أنا تحت أمر إدارة إنبي في أي وقت.

ثم اختتم تصريحاته بالقول "لم أتلقَ عروضًا من الأهلي أو الزمالك، لكن أي لاعب يتمنى اللعب لأي من الناديين".