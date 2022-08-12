الزمالك يوضح لمصراوي حقيقة استبعاد مرتضى منصور من رئاسة النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - نفى نادي الزمالك ما تردد حول استبعاد مرتضى منصور من منصبه كرئيس للقلعة البيضاء، في ظل صدور حكم قضائي بحبسه.

وكان محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أعلن صدور حكم على مرتضى منصور لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

وأشارت عدة تقارير إلى أن وزارة الشباب والرياضة أبلغت عدد من المسؤولين في الزمالك، باحتمالية استبعاد مرتضى منصور من منصبه بسبب الحكم القضائي، بحسب لوائح النظام الأساسي للأندية.

لكن مصدر داخل إدارة الزمالك نفى في تصريحات لمصراوي وصول أي إخطار من مجلس الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشر يتعلق باستبعاد مرتضى من منصبه.

وتنص المادة (41) من لائحة النظام الاساسى للأندية المعروفة بـ"اللائحة الاسترشادية" التى أعدتها اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة طبقا لقانون الرياضة 71 لسنة 2017، أنه يتم زوال العضوية من أعضاء مجلس الإدارة، إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.