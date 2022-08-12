"التعاون" السعودي يُمهل مصطفى فتحي الفرصة الأخيرة لحل أزمته قبل ضم بديله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفادت تقارير صحفية سعودية بأن نادي التعاون قد أمهل المحترف المصري بصفوفه مصطفى فتحي مهلة أخيرة لحل أزمة التحاقه بمعسكره الخارجي في هولندا.

وأوردت صحيفة الرياضية السعودية بناءً على مصادر خاصة لها، أن نادي التعاون بدأ في دراسة عدد من اللاعبين الأجانب لضم أحدهم تحسبًا لعدم قدرة مصطفى فتحي على الالتحاق بالمعسكر الإعدادي للموسم المقبل.

ولفتت الصحيفة السعودية الإنتباه إلى أن نادي التعاون قد منح اللاعب فرصة أخيرة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية في حال انتهت المدة المحددة التي مُنحت له.

وأتمت الصحيفة ذاتها وفقًا لمصادرها بالتنويه إلى أن اللاعب صاحب الـ 28 عامًا يمتلك عرضين في الوقت ذاته من ناديي الأهلي وطلائع الجيش.

يذكر أن نادي التعاون قد ضم مصطفى فتحي بصورة رسمية في يناير الماضي قادمًا من صفوف الزمالك.