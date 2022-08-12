الامارات | برشلونة يبيع أسهما إضافية من إحدى شركاته لتسجيل الصفقات الجديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم أنه باع 24,5% إضافية من أسهم "بارسا ستوديو"، إحدى الشركات التابعة له المسؤولة عن إدارة التداول الرقمي والانتاج السمعي البصري في النادي، إلى شركة "أورفوس ميديا"، مقابل 100 مليون يورو. يواصل النادي الكاتالوني مناوراته للحصول على الأموال بسرعة حتى يتمكن من تسجيل جميع الصفقات التي أبرمها هذا الصيف والامتثال لقيود الإنفاق التي فرضتها رابطة الدوري الإسباني.

وستؤمن عملية البيع هذه المزيد من السيولة ما يساعد النادي في رفع سقف رواتبه وبالتالي على تسجيل لاعبيه الجدد في الليغا، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، البرازيلي رافينيا، العاجي فرانك كيسييه، الدنماركي أندرياس كريستنسن والفرنسي جول كونديه. وكان أعلن النادي في أوائل الشهر الحالي أنه باع 25% من أسهم الشركة ذاتها لمنصة سوسيوس مقابل 100 مليون يورو أيضًا.

وسبق أن كشف رئيس النادي جوان لابورتا أن برشلونة لديه تفويض من الجمعية العمومية (المشجعون-المساهمون)، لبيع 49% من الحصص. كما سبق أن باع 10% ثم 15% من حقوق البث التلفزيوني في الدوري الإسباني، لصندوق الاستثمار الأميركي "سيكسث ستريت" على مدى السنوات الـ25 المقبلة، مقابل 400 مليون يورو.

"أورفوس ميديا" هي شركة يديرها خاومي روريس، مؤسس شركة "ميديا برو"، الناقل السابق للدوري الفرنسي والذي تسببت إخفاقاته في عام 2020 في إغراق كرة القدم الفرنسية في أزمة مالية غير مسبوقة.

في أغسطس 2021، قال لابورتا الذي أُعيد انتخابه رئيسًا للنادي الكاتالوني، إن التدقيق المالي كشف عن إجمالي ديون النادي البالغة 1.35 مليار يورو.

وسمح النادي لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل عنه الموسم الماضي إلى باريس سان جرمان الفرنسي، قائلاً إنه لا يستطيع الاحتفاظ به حتى براتب مخفّض.