كلوب يعلن استعادة لاعب ليفربول بعد تعافيه من الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عودة نابي كيتا، لاعب وسط الفريق، إلى القائمة التي تستعد لمواجهة كريستال بالاس يوم الإثنين المقبل، بعد تعافيه من الإصابة، موضحًا موقف النادي من العودة إلى سوق الانتقالات لتعويض غياب المصابين.

ويستضيف ليفربول نظيره كريستال بالاس في أولى مباريات الفريق على ملعب "أنفيلد" هذا الموسم، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأبرم ليفربول 4 صفقات فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بضم داروين نونيز، وفابيو كارفاليو، وكالفيتن رامسي، وريس ويليامز.

ويعاني ليفربول من عدة إصابات بين صفوفه، فرغم عودة كيتا، مازال الفريق يفتقد كل من تياجو ألكانتارا، وكورتيس جونز، وأليكس تشامبرلين، وإبراهيما كوناتي، وديوجو جوتا.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة للحديث عن مباراة كريستال بالاس "نابي كيتا يعود إلى صفوف الفريق في مباراة كريستال بالاس، وكوستاس تسيميكاس عاد إلى التدريبات اليوم، لذلك سيكون جاهزًا للمباريات قريبًا".

وأضاف كلوب، فيما أبرزه موقه ناديه الرسمي، لدى سؤاله عن إمكانية اللجوء إلى سوق الانتقالات لتعويض المصابين "أنا سعيد بقوة فريقي في الوقت الحالي، لكن لدينا إصابات، هذه هي المشكلة".

وأكمل "السؤال الآن عن المدة التي سيغيب فيها المصابون، وهناك حلول مختلفة لذلك، أحدها سوق الانتقالات، لكن سوق الانتقالات يكون حلًا منطقيًا إذا كان بإمكانك إحضار اللاعب المناسب، وليس أي لاعب".