بطولة الـ100 مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن دوري السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

مسابقة كروية جديدة للأندية أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تحت اسم "دوري السوبر الأفريقي".

مشروع غير مسبوق سيغير وجه كرة القدم الأفريقية كما وصفه كاف عبر موقعه الرسمي، مشيرا إلى أن رئيسه باتريس موتسيبي أعطى إشارة بدء انطلاق دوري السوبر الأفريقي للأندية.

موعد السوبر الأفريقي

تنطلق بطولة دوري السوبر الأفريقي رسميا في أغسطس 2023.

وتستمر البطولة منذ أغسطس 2023 إلى مايو 2024، لتقام في 10 شهور.

الأندية المشاركة في السوبر الأفريقي

سيشهد دوري السوبر الأفريقي مشاركة 24 ناديا ذات التصنيف الأعلى من 16 دولة لم يتم تحديدها بعد من جميع أنحاء القارة.

وسيتم تقسيم الأندية المشاركة في البطولة على 3 مجموعات حسب المناطق الجغرافية.

حيث سيشارك في دوري السوبر 24 فريقا من 3 مناطق كالتالي: (شمال، وسط/غرب، وجنوب/شرق)، ويكون لكل منطقة 8 فرق يتبارون فيما بينهم بحد أقصي 3 أندية لكل دولة، ليصل الإجمالي 16 دولة.

نظام دوري السوبر الأفريقي

على سبيل المثال، المجموعة الأولى لدوري السوبر الأفريقي ستكون خاصة بأندية شمال إفريقيا، وتضم ثمانية أندية تلعب فيما بينها بنظام الدوري من دورين، أي بإجمالي 14 مباراة.

وينطبق الأمر نفسه وعدد المباريات على مجموعة غرب ووسط إفريقيا، وأخيرًا منطقة شرق وجنوب إفريقيا.

وتتأهل الأندية صاحبة المراكز الخمسة الأولى في كل دوري إلى دور الـ16 بإجمالي 15 ناديًا، بالإضافة إلى أفضل فريق صاحب مركز سادس في الثلاث مجموعات.

الأدوار الإقصائية في دوري السوبر الأفريقي

وبعد تحديد فرق الدور ثمن النهائي (دور الـ16)، ستنتقل الأندية للمواجهات الفاصلة، حيث تقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب.

وستخوض الأندية مواجهات بنظام القرعة الموجهة بحيث لا يواجه فريق منافس له من نفس المنطقة الجغرافية.

ثم تقام مباريات ربع النهائي ثم نصف النهائي أيضاً بنظام الذهاب والإياب، على أن يقام النهائي من مباراة واحدة على أرض محايدة.

الصعود والهبوط في دوري السوبر الأفريقي

وستلعب الأندية صاحبة المركز السابع في المجموعات الثلاث والفريقين صاحبي المركز السادس، مباريات فاصلة وحاسمة في دوري من دور واحد للبقاء في دوري السوبر الإفريقي للموسم التالي، بينما ستصعد أفضل فرق من المسابقة الأخرى المسماة بكأس الكاف إلى النسخة التالية من دوري السوبر.

وتم الاتفاق على هبوط أصحاب المركز الثامن والأخير في كل دوري بكل مجموعة إلى كأس "الكاف" في العام التالي.

عدد مباريات دوري السوبر الأفريقي

سيشهد دوري السوبر الأفريقي إقامة 197 مباراة في 10 شهور.

الفريق الذي سيصل إلى الأدوار النهائية سيلعب 21 مباراة بحد أقصى، بواقع: 14 مباراة في دور المجموعات + مباراتي دور الـ16 + مباراتي دور الـ8 + مباراتي نصف النهائي + المباراة النهائية.

جوائز دوري السوبر الأفريقي

ستكون بطولة دوري السوبر الأفريقي هي الأكثر قيمة في أفريقيا، كما وصفها كاف عبر موقعه الرسمي.

وقال باتريس موتسيبي إن إجمالي جوائز دوري السوبر الأفريقي هي 100 مليون دولار، وسيحصل الفائز على 11.5 مليون دولار.

وأضاف: "كرة القدم تحتاج إلى المال، ووجود منافسة تجلب المال يعني الكثير، سيتم استخدام بعض التمويل من دوري السوبر الأفريقي لتخصيص مليون دولار سنويًا لكل دولة من 54 دولة عضو في كاف، أي ما مجموعه 54 مليون دولار أمريكي سنويًا لتطوير كرة القدم في جميع البلدان الأفريقية".