أحمد نادر السيد: فضلت الاحتراف على الزمالك لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف أحمد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك المعار إلى فيزيلا البرتغالي، السبب الذي دفعه لاختيار طريق الاحتراف على حساب الاستمرار في القلعة البيضاء.

وانتقل أحمد نادر السيد، صاحب الـ19 عامًا، من الزمالك إلى فيزيلا الموسم الماضي بعقد إعارة لمدة عامين.

وحصل نجل الحارس المعتزل نادر السيد على جائزة أفضل حارس في بطولة كأس العرب للشباب، التي أقيمت في السعودية.

ووصل المنتخب المصري للمباراة النهائية للبطولة، لكنه خسر بركلات الترجيح على يد صاحب الأرض.

وقال أحمد نادر السيد، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، "فضلت الاحتراف على البقاء في الزمالك، لأني أريد الطريق الصعب، اخترت ترك أهلي وأصحابي وسافرت بمفردي في بلد لا يعرفني فيها أحد".

وأضاف "لا أريد أن أتخذ قرارًا مبكرًا بشأن مستقبلي، مازالت هناك سنة أخرى في إعارتي، أستشير والدي وأصدقائي المقربين مني، وفي النهاية سأتخذ قراري".

وواصل "محمود جابر قال لي لو قدمت مستوى جيدًا وأقنعت فيزيلا استمر في الاحتراف، أو العودة إلى الزمالك حيث سيكون من الجيد أن تكون الحارس الثاني في سن مبكرة".

وعن بطولة كأس العرب للشباب، أوضح الحارس "نادي فيزيلا كان رافضًا لفكرة خوضي البطولة وسط فترة الإعداد للموسم الجديد، لكن محمود جابر (مدرب المنتخب) شجعني على أن أقنع مسؤولي النادي بالسماح لي بلعب البطولة، وقالي لي إنها ستكون بطولة مهمة بالنسبة لي".

واختتم "قلت للاعبي منتخب الشباب (لو معملناش اسم لنفسنا في بطولة العرب محدش هيجيلنا في المدرجات في بطولة أفريقيا)".