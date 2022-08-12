مرتضى منصور يعلن توقيع الزمالك بروتوكول تعاون مع نادي فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن توقيع بروتوكول تعاون مع نادي فيوتشر، ووجود محاولات لإقامة مباراتي إلكت سبور التشادي في القاهرة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "قمنا بضم إثنين من اللاعبين الذين يحتاجهم فريق كرة القدم، وطلبنا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل إرسال قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وتم تمديد الموعد حتى 15 سبتمبر المقبل لكي نتمكن من قيد الصفقات الجديدة".

وأضاف: "روي فيتوريا ذُهل بما رآه في نادي الزمالك.. لم يصدق أن هناك ناديا في مصر على هذا المستوى من حيث التجهيزات والمنشآت، (جيسوالدو) فيريرا أخبر فيتوريا أن التحكيم في مصر يخاف من أي شخص (يقوم بالصياح)".

وتابع: "الأهلي لم يحصل على أي لقب من الزمالك في عهدي كرئيس للقلعة البيضاء سوى دوري أبطال أفريقيا 2020، وحينها تم تغيير حكم المباراة وتزييف فحوصات كورونا وإتلاف معدات تقنية الفيديو بجانب منعي من الحضور، كان هذا جزءا من المؤامرة عليّ".

وأردف: "أقول لجماهير الزمالك إياكم والتطاول على هاني أبو ريدة، هذا الرجل محترم، عندما شارك الزمالك في كأس السوبر الأفريقي في قطر قام أبو ريدة وأمير وأحمد مرتضى بالتواصل مع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الذي كتب إقرارا تعهد فيه بالحفاظ على سلامة لاعبي الفريق".

واستمر: "هاني أبو ريدة يتواصل مع مسؤولي نادي إلكت سبور التشادي لإقناعهم بخوض مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ64 بدوري أبطال أفريقيا في مصر على نفقة نادي الزمالك".

وواصل: "كان هناك اجتماع بين أحمد دياب وأمير مرتضى وتم توقيع بروتوكول تعاون بين ناديي الزمالك وفيوتشر ورابطة الأندية، الأولوية لدى فيوتشر هي بيع لاعبيه الذين لا يحتاجهم إلى الزمالك والعكس".

وعن المشاركة في كأس السوبر المصري السعودي قال: "من يقول إن الأهلي هو من سيشارك في كأس السوبر المصري السعودي أقول له (بأمارة إيه؟)، هل الأهلي هو بطل الدوري؟، هل هو بطل الكأس؟، الإجابة هي لا".

وأتم: "تعاقدنا مع لاعب سلة أمريكي على أعلى مستوى، وفي العام المقبل سنقوم بضم عاصم مرعي نجل المدرب أحمد مرعي".