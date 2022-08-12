كلوب يحلل ثنائية نونيز وصلاح ونقاط قوتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن الثنائية الهجومية التي تجمع محمد صلاح مع داروين نونيز في قيادة الفريق خلال الموسم الجديد 2022-2023.

وقال كلوب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة قبل مواجهة الإثنين أمام كريستال بالاس في الجولة الثانية من بريميرليج: "أعتقد أنها ثنائية جيدة (محمد صلاح وداروين)."

بعد موسم إعداد ظهر فيه تعاون محمد صلاح ونونيز، استطاع كل منهما أن يصنع هدفًا للآخر في تعادل الفريق أمام فولهام بافتتاح بريميرليج.

وتابع: "نحن أمام لاعبين اثنين لديهما الرغبة في تسجيل الأهداف، والتواجد دائما في المناطق الحاسمة، واللعب خلف الخطوط، والذهاب إلى حيث تتواجد الخطورة، وبينهما دائما تعاون كبير".

وأضاف: "محمد صلاح في لحظة جيدة حقا، وداروين يتأقلم مع الفريق، ولويس دياز أهدر فرصة التسجيل أمام فولهام ولو فعل ذلك لاختلف الأمر كثيرا".

واختتم قائلًا: "الخط الهجومي لم يكن مشكلتنا في مباراة الجولة الماضية".

رحل ساديو مانيو عن صفوف ليفربول، وجاء من بعده داروين نونيز قادما من صفوف بنفيكا البرتغالي، في صفقة تاريخية بالنسبة للفريق.